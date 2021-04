CEPA MANAOS. Médico pide que se extremen los cuidados para prevenir contagios

El medico neumónologo, Vicente LLanes en contacto con la AM990 habló acerca de la aparición de la cepa Manaos en nuestra provincia.

Llanes comenz√≥ diciendo ‚Äúlos n√ļmeros que vamos teniendo en relaci√≥n a la cantidad de pacientes que han fallecido y de diagnosticado, por un lado esto nos dice que hay coas a tener en cuenta, por un lado hay que tener en cuenta que hay que extremar los cuidados porque al haber circulaci√≥n comunitaria cualquiera de nosotros puede tener el virus, adem√°s hay que tener en cuenta que se est√°n haciendo mayores testeos, entonces es muy probable que comiencen a aparecer mas casos y por √ļltimo la presencia de la mutaci√≥n delCovid-19 en la versi√≥n de Manaos nos est√° diciendo que las cosas puede empeorar, pero este es un trabajo que tenemos que hacerlo entre todos‚ÄĚ.

Y a√Īadi√≥ ‚Äúhoy en d√≠a no se sabe qui√©n tiene y qui√©n no. Ya no podemos guiarnos por los s√≠ntomas, si no que como lo hacemos desde el √°rea Covid tenemos que extremar los cuidados‚ÄĚ.

‚ÄúEsta cepa es m√°s contagiosa, es 40 o 70 veces m√°s contagiosa que el Covid. Esta cepa es m√°s agresiva y el deber extremar los cuidados al m√°ximo‚ÄĚ, cerr√≥.