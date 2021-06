CEPA DELTA. Instan a no dejar de lado las medidas sanitarias

El médico neumonólogo Vicente Llanes en contacto con la AM990 habló acerca de la cepa Delta que genera preocupación en las personas y personal de salud.

Llanes dijo “hay que tener en cuenta que esta variante Delta, es un virus que ataca rápidamente sobre todo a los más vulnerables y si hay gente que no esté vacunada la posibilidad de que cause mayor enfermedad, secuela y muerte es importante tener en cuenta”.

“Esta variante es más letal y además se transmite más rápido y se expone a aquellas personas que no están vacunadas sobre todo a tener un desenlace fatal”, añadió.

En relación a los dichos de los laboratorios acerca de las vacunas que previenen la cepa, el profesional indicó “se ha visto este fin de semana con el fin de algunas restricciones las personas como en lugar de mejorar con los cuidados, no se toman conciencia. Hay gente que anda sin barbijos, formaron parte de reuniones, hoy no sabemos quiénes están o no infectados y hay mucha preocupación en relación a la falta de cuidado que tiene la gente”.