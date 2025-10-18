CEMENURNK realizó jornada informativa y de concientización en el Hospital Distrital de Pirané

En el marco del Octubre Rosa, mes dedicado a la concientización sobre el
cáncer de mama, el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia de
Formosa se presentó en el Hospital Distrital de Pirané para brindar una
jornada informativa y de concientización muy importante.
La actividad tuvo como objetivo principal la prevención del cáncer de
mama y la presentación detallada del Servicio de Diagnóstico e
Intervencionismo Mamario que ofrece la institución.
Durante la charla, se explicaron los distintos estudios mamográficos
disponibles, desde procedimientos de menor a mayor complejidad,
destacando la importancia de la detección temprana.
Se resaltó que el CEMENURNK es la única institución en la región que
cuenta con equipamiento de alta complejidad, que garantiza estudios
seguros, precisos y con alta exactitud diagnóstica. Estos estudios son
herramientas fundamentales para la detección precoz de la enfermedad,
marcando una diferencia crucial en el pronóstico y tratamiento de las
pacientes.
Además de la avanzada tecnología en diagnóstico, el CEMENURNK
resaltó la atención integral con servicios de radioterapia, oncología y el
equipo de Bienestar y Calidad de Vida, que brinda un acompañamiento
integral a los pacientes.
Desde el Centro agradecieron al Hospital Distrital de Pirané por la
invitación y a su equipo por el compromiso. “Fue una experiencia muy
valiosa para nosotros, y esperamos seguir contribuyendo en acciones que
promuevan la prevención y el cuidado de la salud”, subrayaron.
