¿Células madre para curar el glaucoma?

El glaucoma es una de las principales causas de ceguera. Esta enfermedad, que afecta a millones de personas en todo el mundo, daña el nervio óptico, el haz de fibras nerviosas que conectan el ojo con el cerebro.

En una nueva investigación, se ha logrado obtener por cultivo células de la retina que pueden integrarse en ella. Se trata del primer intento con éxito de trasplantar células ganglionares derivadas de células madre en laboratorio. Las células ganglionares de la retina, comúnmente dañadas en el glaucoma, son responsables de la transmisión de la información visual.

Las células de la retina fueron cultivadas utilizando organoides (versiones pequeñas y simplificadas de órganos o de partes de órganos), con el tejido formado en una caja de Petri. Estas células se trasplantaron posteriormente a varios grupos de ratones.

Los científicos consiguieron no solo cultivar neuronas (las células ganglionares de la retina se consideran neuronas especializadas), sino también trasplantarlas a los ojos de los ratones, logrando el correcto crecimiento del tejido retiniano artificial.

Este avance es obra de un equipo internacional que incluye a Evgenii Kegeles, del Instituto de Física y Tecnología en Moscú (MIPT), Rusia, y Julia Oswald, del Instituto Schepens de Investigación Ocular adscrito a la Universidad Harvard, Estados Unidos.

Los investigadores hicieron un seguimiento de los resultados de aplicar su técnica en los ratones. Comprobaron que las nuevas células se integraban con éxito y sobrevivían durante un año, un tiempo muy largo para la vida de un ratón, que suele ser de unos pocos años.

Con la nueva técnica, las células de la retina de los ratones pueden crecer a partir de células madre en unos 21 días. Sin embargo, según los científicos del MIPT, las células humanas tardarán más: de 50 a 100 días.

En el futuro, los investigadores planean crear bancos de células especializados, lo que permitirá una terapia individualizada, a medida para cada paciente.

Según los científicos, faltan unos 10 años para que esta tecnología esté lista para su uso en la práctica clínica.

El equipo de Kegeles ha expuesto los detalles técnicos de la nueva técnica en la revista académica Molecular Therapy – Methods and Clinical Development, bajo el título “Transplantation of miPSC/mESC-derived retinal ganglion cells into healthy and glaucomatous retinas”. (Fuente: NCYT de Amazings)

https://noticiasdelaciencia.com/art/41545/celulas-madre-para-curar-el-glaucoma