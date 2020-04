Celos por un hombre en común: el verdadero inicio del enfrentamiento entre Susana Giménez y Nicole Neumann

Aunque todo estalló cuando la diva le dijo “estúpida” a la modelo, hay una historia que se remonta a varios años atrás

La polémica mediática desatada por las críticas a Susana Giménez tras su decisión de enviar de regreso al criadero donde compró a su cachorra Rita trajo como consecuencia un picante ida y vuelta con Nicole Neumann, una de las figuras públicas que la cuestionó con mayor vehemencia. La diva respondió calificando a la modelo de “estúpida”, lo que a su vez generó réplicas posteriores.

Pero lo cierto es que en la pelea entre ambas nada tiene que ver Rita. Todo arrancó en 2017, fecha en la que las dos estuvieron ligadas sentimentalmente al legislador Facundo Moyano. En el caso de la diva, se trató de un rumor que ella nunca desmintió categóricamente, y en el caso de Nicole, de un noviazgo que no duró demasiado.

Cuando ese relación se oficializó, en septiembre de aquel año, Susana estaba invitada al mismo evento en el que Neumann y Moyano habían decidido blanquear su romance. Esa noche, organizada por la Fundación Paz por la No Violencia, creada por María Cher, la modelo y el dirigente se dejaron ver juntos y se hicieron fotos. Así comenzó en público una historia de amor que se disipó rápidamente, pero que dejó daños colaterales.

“Transmiten las cosas con mala intención porque yo nunca hablé en contra de ella. Dije que ama a los perros, nunca dije nada de que ella haya comprado un perro en criadero, por supuesto que yo soy proadopción. Si ella se quiere comprar el perro que quiera, me parece bárbaro. A mí me preguntaron qué opinaba de lo que pasó con este cachorro. Yo hablé desde lo que pienso y siento, cuando uno adopta un cachorro, pero nunca hablé en contra de ella, la admiro y sé que ama a los animales”.

“Entiendo que la gente está vulnerable, enojada, porque estamos con el encierro, con esta pandemia, la cuarentena y es mucha cosa, la gente está medio a flor de piel, esta forma de hablar de ella no pega. Es una genia y la admiro”, afirmó Nicole, para concluir. “Lamentablemente no escuchó bien, contestó cosas que yo no dije, otros famosos hablaron de este tema y me metieron a mí en la única bolsa”.