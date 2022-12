Céline Dion contó que padece una rara enfermedad neurológica

Céline Dion reveló que padece una enfermedad neurológica grave y, en consecuencia, se vio obligada a suspender sus shows.

“Hola a todos, siento haber tardado tanto en ponerme en contacto con todos ustedes. Los extraño mucho y estoy deseando subir al escenario y hablar con ustedes en persona. Como saben, siempre he sido un libro abierto y antes no estaba preparada para decir nada, pero ahora sí”, arranca la cantante canadiense, de 54 años, en un video que subió a sus redes sociales.

“He tenido problemas de salud durante mucho tiempo y me ha resultado muy difícil afrontarlos y hablar de todo lo que me ha pasado. Recientemente me han diagnosticado un trastorno neurológico muy raro llamado Síndrome de la Persona Rígida, que afecta a 1 de cada millón de personas. Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta rara enfermedad, ahora sabemos qué es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo”, continuó, visiblemente angustiada.

Según explicó, estos espasmos afectan todos los afectos de su vida, ya que por momentos le provocan dificultades al caminar o incluso, no dejan que utilice sus cuerdas vocales para cantar como estaba acostumbrada a hacerlo. “Me duele decir hoy que eso significa que no estaré lista para reiniciar mi gira en Europa en febrero”, señaló.

Además, aseguró que cuenta con la compañía de sus hijos y de la contención de un grupo médico que se encarga de su tratamiento. “Estoy trabajando duro con mi terapeuta de medicina deportiva todos los días para recuperar mi fuerza y mi capacidad de actuar de nuevo, pero tengo que admitir que ha sido una lucha. Lo único que sé es que cantar es lo que he hecho toda mi vida y lo que más me gusta hacer. Los extraño mucho. Extraño verlos a todos en el escenario actuando para ustedes”, insistió.

Y concluyó: “Para volver a hacerlo, no tengo más remedio que concentrarme en mi salud y tengo la esperanza de que estoy en el camino de la recuperación. Este es mi enfoque y estoy haciendo todo lo que puedo para recuperarme. Quiero agradecerles mucho sus deseos, amor y apoyo en mis redes sociales. Esto significa mucho para mí. Cuidaos y que estén bien. Los quiero mucho y de verdad espero poder veros de nuevo muy pronto”.