Celauro sobre la Cámara de Comercio: “Soy un presidente de la transición”

Manuel Celauro intendente de Clorinda, en contacto con la AM990, realizó un balance de su gestión durante el 2022 y sobre su reciente elección como presidente de la Cámara de Comercio de la segunda ciudad.

En primer lugar, se refirió a la planta potabilizadora que ayer empezó a distribuir agua. “Aún no está funcionando ni al 50%, pero era una necesidad que empiece a potabilizar y a enviar agua a dos barrios, Juan Domingo Perón y 6 de enero que reúnen muchas familias en el sector oeste”. Agregó que esto “alivianará el funcionamiento de la planta actual, teniendo mejor presión para distribuir a otros barrios”.

Siguió contando que “Macri me dijo que, si esa planta se paraba, tenía que hacerle saber. Fui a hablar con Rogelio Frigerio a comunicarle, porque había un compromiso de dos años de finalización de obra y no tuve respuesta, pero con la venida del presidente Fernández y la gestión del Gobernador se pudo reactivar y por fin tenemos agua de esta planta potabilizadora”.

También se le consultó sobre el balneario municipal y aclaró que todavía no hay ninguno habilitado, pero “estamos viendo de qué manera podemos poner en condiciones el balneario municipal, dependerá de la distancia con el canal principal y las gestiones con Prefectura, siempre preservando la salud y seguridad de las personas”, siguió.

CÁMARA DE COMERCIO

Sobre este tema, expresó que fue “algo inédito, pero todo el mundo sabe que desde los 14 estoy en la actividad comercial, continuo con mi negocio hace veinte y siempre acompañé las luchas del comercio, como fuente generadora de ingresos en Clorinda”.

Según Celauro, o estaba en sus planes ocupar el cargo, pero se dio y le tocó aceptar. “Soy un presidente de la transición, con gente muy joven en la comisión que después se hará cargo de la Cámara de Comercio de Clorinda, sumando más socios y más gestiones para mejorar el tránsito en la frontera”, continuó diciendo.

COVID EN CLORINDA

Con respecto a la situación epidemiológica de Clorinda, expuso que hasta ahora no se registran grandes inconvenientes y siguió diciendo que hay que reconocer que la campaña de vacunación ha sido exitosa y la gran mayoría tiene entre 3 y 4 dosis.

“Tenemos una campaña para que puedan acceder a la 5ta dosis y la gran conciencia de la ciudadanía nos ayuda mucho”, afirmó y añadió que: “También hay especie de influenza, un cuadro gripal muy fuerte que es peor que el covid, acá en Clorinda”, contó.

UNA CIUDAD ILUMINADA

Por otro lado, el intendente destacó las obras de embellecimiento que se realizan de forma permanente. “La iluminación de la avenida San Martin y Sarmiento es permanente hace dos o tres años, es llamativo y fue replicado en otras localidades”. Agregar ornamentación, con el pesebre y las luces tradicionales de esta época “convocan a mucha gente y es un lugar de encuentro para los clorindenses”.

Para finalizar, mencionó el proyecto de Argentina y Paraguay de construir un puente en Pilar – Cano. “Por un lado, estamos contentos, porque la integración física es fundamental y genera desarrollo y progreso”, dijo, pero esto no quiere decir que no esté vigente el proyecto Itá Enramada y Pilcomayo “que es lo que la gente quiere para fomentar el comercio y la industria, ya que recordemos que el mayor movimiento de la ciudad pasa por Asunción y por Clorinda”.