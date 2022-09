Celauro: “Estoy indignado, sorprendido, angustiado y dolido”

El intendente de la localidad de Clorinda, Manuel Celauro en contacto con la AM990 habló acerca del atentado que sufrió el día jueves la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

Celauro dijo: “estoy indignado, sorprendido, angustiado, dolido. Vos sabés que no me entra en la cabeza, no me canso de ver la imagen y no se puede creer que alguien te ponga una pistola de la cabeza. Si la bala hubiera salido, hoy el país estaría incendiado”.

Y continuó: “nosotros lo único que queremos es que esto se esclarezca y que nos digan por qué llegamos a esta instancia. Mi casa fue apedreada y hasta ahora no se esclareció. No tengo custodia, salgo todos los días y a mí me atacaron. Yo sé lo que es eso”.

“Acá vinieron la gente del PRO a mi casa, o vos te olvidás que todas las semanas venían gente de Buenos Aires a nuestra plaza. De esas reuniones vinieron a mi casa”, explicó.

Asimismo, señaló: “coincido con el gobernador en su comunicado, la dirigencia política tiene que sentarse a hablar porque hoy fue Cristina, mañana puede ser Larreta, Macri, puedo ser yo o cualquiera. Este es el momento en que toda la dirigencia política, pese a las divergencias debemos estar unidos para defender la democracia y la vida en nuestro país”.

“En la movilización de hoy deberían estar todos los que tienen representación parlamentaria, porque primero está la patria. No podemos darnos el lujo de seguir ahondando la grieta. Es hora que la gran dirigencia argentina se ponga los pantalones largos y tenga la respuesta que la ciudadanía espera de sus dirigentes”, cerró.