Celauro: “Es una vergüenza que tengamos que esperar tanto tiempo para cruzar”

El intendente de la localidad de Clorinda, Manuel Celauro en contacto con la AM990 habló acerca del cruce que mantuvo con una funcionaria de su localidad.

Celauro dijo “yo hablé con el senador José Mayans el viernes pasado en la mesa del partido y el me manifestó la misma situación. Él me decía la vergüenza que da que nuestro país genere tantos problemas para entrar o salir de Argentina, es así que esto no tiene que ver con las internas”.

“Es cuestión de una negligencia porque ni siquiera puedo decir tiene que ver con los porteños porque es santafecina, así que no puedo entender lo sucedido y es lamentable lo de ésta señora”, añadió.

“Es una vergüenza que tengamos que esperar tanto tiempo para cruzar. Cuando estaba el doctor Horacio García (Director de Migraciones) vino muchas veces a Clorinda y me preguntaba siempre que opinaba sobre determinados temas y ésta que es mí compañera no nos hace caso”, cerró.