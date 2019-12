CEDEVA. Trabajan en la producción de frutos exóticos

El coordinador general del CEDEVA, ingeniero Jorge Balonga, en contacto con la AM990 habló acerca del trabajo que viene realizando la institución en colaboración con el Ministerio de la Producción, productores e intendencias en materia de producción.

Balonga señaló “se ha trabajado con mas de 15 productos buscando ofrecerle a los pequeños productores una canasta de productos que puedan ellos tener para hacerlos en sus terrenos, los mangos estaban en territorios antiguos, se rejuveneció a los mismos y se los ha mejorado con la poda, hemos trabajado mucho con gente del Ministerio de la Producción, con los intendentes, que han sido parte fundamental en todo este trabajo. Se ha trabajado en conjunto con los productos para que ellos puedan presentar una fruta acorde con el mercado exigente”.

Y agregó “el gobierno ha invertido no solo en las tecnologías que les podemos transmitir al productor, si no también a manera de trabajar la mercadería post-cosecha para que tenga una mejor llegada a los mercados que mejor pagan”.

En cuanto a técnicas dijo “es parte fundamental del trabajo por parte de CEDEVA como la que se encuentra en territorio (gente del Ministerio, Paippa y de los municipios) es por ello que nosotros hacemos entre 8 y 10 capacitaciones por año en casas de productores donde se les transmite la información acerca de como manejar cada cultivo y en que etapa del año se debe hacer”.

Investigaciones de frutas exóticas

En relación a estos trabajos, señaló “estamos trabajando en esto, tenemos tres cultivos que ya se están desarrollando y es el maracuyá un cultivo que se adapta muy bien a la idiosincrasia del pequeño productor porque en 6 meses ya esta produciendo, pitaya que produce al año y medio, esta es una fruta muy requerida por el mercado, la papaya que es el mamón y la carambola, de a poco los productores lo van conociendo. En cuatro años se va a ver la producción”.

“Los mangales estaban ya, eso hizo que el trabajo sea mucho mas fácil poder lograr una buena productividad con ellos, ahora se están entusiasmando y empieza a ser un cultivo que los productores quieren agrandar, en Formosa sale un mes antes que en Jujuy. Hay que decir que este no es el mismo mango que tenemos en la ciudad, ya que el que se produce acá por ejemplo no tiene fibra, cualquiera de las variedades que hay acá no tiene fibra, es de buen tamaño ya que no son pequeños como el mango criollo, de todas maneras este también es muy requerido”, siguió.