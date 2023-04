Caza de yaguareté: la provincia de Formosa se constituyó en querellante de la causa judicial

La provincia de Formosa, a través de la Fiscalía de Estado, se convirtió en querellante de la causa que investiga la caza de un yaguareté de 150 kilogramos, animal declarado en peligro crítico de extinción por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en suelo formoseño.

Según pudo saber AGENFOR, la noticia fue dada a conocer este martes 11 por Red Yaguareté, quien celebró que la provincia y el Estado Nacional se hayan constituido en querellantes, para buscar se condene a una persona sindicada como autora de la caza de un yaguareté en Formosa.

“Al día siguiente de que Argentina levantó su tercera Copa del Mundo en Qatar, una persona salió de cacería y logró algo tremendo: cazó a uno de los menos de 20 yaguaretés que sobreviven en toda la región chaqueña Argentina. Un grupo especializado de La Red Yaguareté que se dedica a cazar cazadores dio con dos videos (nunca llegaron a difundirse en las redes de los delincuentes), uno en el cual siguen las huellas y otro donde se ve a un majestuoso yaguareté macho muerto y ensangrentado. Un hombre va narrando mientras filma lo que están haciendo y dice ‘desde las siete de la mañana que lo andamos buscando y por fin, lo pudimos matar acá con los muchachos’”, señaló la ONG en un comunicado.

Si bien en los videos no muestra su cara, los investigadores pudieron dar con su paradero y de inmediato se activó un protocolo que, entre otras cosas, notificó a la División Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina y luego a la Unidad Fiscal Ambiental (Ufima). La causa llegó al Juzgado Federal de Formosa, donde se desarrollan las actuaciones.

Este es uno más de los 70 casos que la Red Yaguareté lleva en sus casi 25 años de existencia, pero nunca había estado acompañada por las autoridades. “El yaguareté no tiene abogado fue una afirmación nuestra durante muchos años, pero ahora por primera vez, el Estado Nacional a través de la Administración de Parques Nacionales y el Estado provincial de Formosa se sumaron a nuestro pedido de ser querellantes y acá estamos, ahora somos 45 millones”, señalan desde la ONG.

El juez federal Pablo Fernando Morán y la fiscal subrogante María Susana Jazmín Liwsky del Juzgado Federal N° 1 de Formosa, por primera vez, aceptaron los tres pedidos. “Ahora, el yaguareté tiene abogados, y de sobra. Desde las instituciones defensoras del mayor felino americano esperamos una actuación judicial sobresaliente y una condena ejemplar e inolvidable”, añadieron.

Por su parte, en diálogo con esta Agencia, el director de Recursos Naturales y Gestión del Ministerio de la Producción y Ambiente de Formosa, Franco Del Rosso, había sostenido en su oportunidad que se trata de un hecho “muy triste” porque “son prácticamente los últimos ejemplares de esta especie que quedan ya en la Región Chaqueña”.

El yaguareté (Panthera onca) está declarado en peligro crítico de extinción por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Se estima que quedan menos de 250 ejemplares en toda la Argentina y no se encuentran juntos, sino en tres poblaciones, una de ellas en la región chaqueña de Formosa, Chaco y Salta (el último documentado en Santiago del Estero fue en 2013).

Para buscar salvarlo, existe un Plan Nacional de Conservación del Yaguareté y en la región chaqueña en particular funciona desde el año 2006 la Subcomisión Regional Chaqueña para la Conservación del Yaguareté, integrada por representantes de Formosa, Chaco, Salta, Santiago del Estero, Corrientes, Conicet y ONG como la Red Yaguareté, Fundación Vida Silvestre, Ceiba y Rewilding Argentina.

En la provincia de Formosa, solamente se han logrado identificar a dos ejemplares mediante fotografías, y junto a un número igual en Chaco, son todos los ejemplares conocidos para la región en los últimos doce meses.