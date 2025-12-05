Cayó un helicóptero en una cancha de tenis de Costanera Norte: tres heridos

El piloto del helicóptero que cayó el jueves sobre las canchas de tenis del excircuito KDT, en Palermo, fue imputado por lesiones culposas mientras se buscan establecer las causas por las cuales tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia. Por el hecho, tres personas resultaron levemente heridas, incluido quien manejaba la aeronave.

El accidente aéreo ocurrió ayer minutos antes de las 21 en un predio del ex KDT, también conocido como Parque Manuel Belgrano, ubicado en Salguero al 3400, en el barrio porteño de Palermo.

Si bien el hecho se encuentra bajo investigación, se supo que el piloto tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia debido a un desperfecto en el helicóptero. Al momento del descenso, los tripulantes reportaron la ruptura del motor, lo que habría provocado importantes daños en una de las hélices, desestabilizando a la aeronave, la cual quedó volcada en una de las canchas de polvo de ladrillo.

Los tres ocupantes – dos hombres de 45 y 24 años, y una mujer de 32 – resultaron levemente heridos a causa del aterrizaje forzoso. Si bien lograron salir del helicóptero por sus propios medios y se encontraban conscientes, fueron asistidos en el lugar por el personal de Bomberos de la Ciudad y del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), y trasladados al Hospital Fernández.

Fuentes del SAME informaron que el piloto era quien presentaba mayores lesiones, mientras que el pasajero masculino tenía algunos politraumatismos. En tanto, la pasajera no presentó heridas de importancia.

La Unidad de Flagrancia Norte dispuso actuaciones por lesiones culposas. A la vez que al piloto se le notificaron los artículos 29 y 30 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se ordenó un test de alcoholemia.

En cuanto a las pericias de la aeronave, quedaron a cargo de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Además de Bomberos y el SAME, el operativo también contó con la colaboración del personal de la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad.

La nave pertenece a Hangar Uno, una empresa privada que se dedica a viajes ejecutivos, mantenimiento de aeronaves, escuela de vuelo y, entre sus servicios más conocidos, a realizar tours turísticos en helicóptero sobre la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.

Las causas del accidente todavía no fueron confirmadas y la zona permanece bajo resguardo mientras se llevan a cabo las pericias correspondientes para determinar con precisión qué llevó a que el helicóptero se precipitara.