Causa Vialidad: Cristina Kirchner da sus últimas palabras antes del veredicto del Tribunal

La agenda judicial de este martes 29 de noviembre estará copada por Cristina Kirchner. La vicepresidenta, principal acusada en el juicio de la Obra Pública conocido como Causa Vialidad dará sus “últimas palabras” ante los jueces del Tribunal Oral Federal N°2 que luego se tomarán unos días para definir si es condenada o no junto al resto de los acusados.

La posibilidad de hablar se conoció semanas atrás cuando lo anunció el propio tribunal en una de las audiencias y responde a que el proceso judicial entró en su etapa final después de casi cuatro años de haber sido elevado a juicio. Cristina Kirchner, al igual que el resto de los acusados, tenían la posibilidad de elegir si hacer uso o no del derecho.

En el caso de CFK, que tiene un pedido de condena a 12 años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por parte del Ministerio Público, ayer a la tarde confirmó que hará uso del derecho. Fue a través de Twitter, donde escribió con ironía: “Mañana a las 9:30hs. en el juicio de Vialidad: ‘últimas palabras’. Así le dicen…”. En la publicación adjuntó el enlace de YouTube desde el cual se transmitirá la audiencia.

Será la tercera vez que la expresidenta hable ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso: la anterior fue cuando pudo hacer uso de la palabra en calidad de abogada en defensa propia en el cierre de los alegatos de su defensa y la primera, en tanto, fue a comienzos del juicio cuando fue a declarar a Comodoro Py.

De acuerdo a lo que supo PERFIL, la vicepresidenta se conectará por Zoom a la audiencia y pronunciará las “últimas palabras” desde su oficina en el Senado, como lo viene haciendo cada vez que es requerida en un trámite judicial. No es la única a la cual los magistrados le darán la posibilidad de hablar: vienen de pronunciarse el empresario Lázaro Báez y el ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido, y hoy lo podrán hacer los ex funcionarios Héctor Garro, Carlos Kirchner y José López.

Qué se puede esperar de la exposición de CFK

La vez anterior que Cristina Kirchner le habló a los jueces que la juzgan fue en el cierre de los alegatos de su defensa, el 23 de septiembre pasado. Entre otras cosas, ahí denunció a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola al considerar que “estamos ante un claro caso de prevaricato”.

No se descarta por eso que hoy haya nuevas críticas para la exposición del Ministerio Público a la que calificó como “artística y grandilocuente”.

Por otra parte, la vice había pedido que se haga una extracción de testimonios de todos los hechos que fueron confrontados con los dichos de los fiscales.

En aquel entonces también había hablado del intento de magnicidio en su contra, ocasión en la que acusó a la Justicia de haber “creado el clima” para que eso ocurra. Para aquel entonces la vice tenía algunos reparos sobre la investigación comandada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, pero no al extremo de los últimos días, que derivó en un planteo de recusación con el objetivo de intentar apartarla.