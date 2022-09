Causa Vialidad: Beraldi sostuvo que fiscales hicieron “intento desesperado” por mantener acusación

El abogado defensor de la Vicepresidenta afirm贸 que la acusaci贸n ten铆a “certificado de defunci贸n” y por ello se false贸 prueba y se introdujo el supuesto plan “limpiar todo” en base a llamados de otro acusado, Jos茅 L贸pez. Adem谩s, precis贸 que “no hay ning煤n mensaje que surja de la doctora Fern谩ndez a ninguna de estas personas”.

El abogado de la vicepresidenta Cristina Fern谩ndez de Kirchner, Carlos Beraldi, advirti贸 este martes que la fiscal铆a hizo un “intento desesperado” por sostener una acusaci贸n que tiene “certificado de defunci贸n” al tiempo que afirm贸 adem谩s que la Presidencia de la Naci贸n no tiene entre sus competencias el control de la obra p煤blica provincial. En su segundo d铆a de alegato ante el Tribunal Oral Federal 2 en la llamada causa Vialidad, el defensor de la Vicepresidenta sostuvo que el llamado operativo “limpiar todo” postulado por la fiscal铆a en su acusaci贸n “no existi贸”.

Con este tema comenz贸 la exposici贸n pasadas las 9 y luego se abordaron las supuestas irregularidades con la adjudicaci贸n de obra p煤blica en Santa Cruz, tramo en el cual el defensor remarc贸 que la expresidenta no ten铆a “competencia” para ejercer controles porque Argentina es un pa铆s “federal” y se trata de un tema de jurisdicci贸n provincial. Sobre el bautizado operativo “limpiar todo” por parte de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, Beraldi lo atribuy贸 a un “intento desesperado” para mantener la acusaci贸n que tiene “certificado de defunci贸n”, para lo cual se false贸 prueba y se introdujo una “acusaci贸n calumniosa” en base al peritaje del tel茅fono celular del ex secretario de Obra P煤blica Jos茅 L贸pez

La Vicepresidenta “no aparece directamente en ning煤n mensaje; no hay ning煤n mensaje que surja de la doctora Fern谩ndez a ninguna de estas personas”, sostuvo Beraldi. El defensor se refiri贸 a mensajes y llamados del tel茅fono celular del exsecretario de Obras P煤blicas surgidos de una pericia hecha en otra causa penal, la que se le sigui贸 por enriquecimiento il铆cito y que el Tribunal Oral Federal 2 acept贸 incorporar como prueba al debate por supuestos delitos con la obra p煤blica nacional en Santa Cruz.

Los fiscales hicieron “un intento desesperado de tratar de darle una nueva vida a la acusaci贸n de asociaci贸n il铆cita que hab铆a recibido una partida de defunci贸n en el desarrollo de este juicio”, analiz贸 Beraldi sobre este plan que la fiscal铆a present贸 como “limpiar todo” en su alegato final. En base a estos mensajes de L贸pez, “m谩s de 26.000” de los cuales los fiscales “usaron cuatro o cinco” se construy贸, advirti贸 Beraldi, una nueva acusaci贸n en el alegato que no hab铆a sido incluida en el requerimiento de elevaci贸n a juicio ni durante los casi tres a帽os de debate.

“Se trata de esa supuesta intenci贸n directa por parte de Cristina Fern谩ndez de Kirchner de llevar a cabo un proceso en el cual se borran las pruebas de lo que hab铆a ocurrido, se ordena que se le dieran a (L谩zaro) B谩ez mayores recursos financieros”, enumer贸 sobre esa acusaci贸n fiscal. Esto “iba a vehiculizarse con resoluciones administrativas que aumentaban partidas y sobre esa base permitir, vamos a decirlo sin eufemismos, que se robara toda esa plata”.

Beraldi remarc贸 que la ex Presidenta no apareci贸 como autora ni receptora de ning煤n mensaje o llamada y s贸lo hubo referencias de terceros como “voy a ir a ver a la se帽ora”.

“El punto m谩s cercano es un mensaje del secretario de Obra P煤blica con un secretario privado de la se帽ora Cristina Fern谩ndez de Kirchner dando a entender una reuni贸n. Por supuesto que tener una reuni贸n de un Secretario de Estado con un Presidente es algo rutinario”, evalu贸. Adem谩s, desminti贸 una supuesta reuni贸n de la ex presidenta con L谩zaro B谩ez el 30 de noviembre de 2015, a la que hizo referencia la fiscal铆a en su alegato. Beraldi sostuvo que esto fue 鈥渇also鈥 y que ese d铆a en la hora en la cual se la ubic贸 con B谩ez estuvo en Rio Negro en un acto oficial, cuyo video exhibi贸 en la audiencia.

Tras un breve cuarto intermedio, la defensa inici贸 un nuevo tramo del alegato dedicado a las supuestas irregularidades advertidas en Santa Cruz con relaci贸n al direccionamiento de obra p煤blica a favor de empresas del tambi茅n acusado L谩zaro B谩ez, como “Austral Construcciones”. “No existe ninguna posibilidad de vincular eso a la competencia de ning煤n presidente, basta ver la estructura del Estado y la distancia que existe entre la Presidencia de la Naci贸n y los hechos por los cuales se pretende atribuirle responsabilidad penal”, advirti贸 el abogado. En t茅rminos jur铆dicos “no existe ninguna posibilidad de vincularlo”, agreg贸. Como en otros tramos del alegato exhibi贸 a trav茅s de la plataforma Zoom en la audiencia virtual, partes de declaraciones de testigos y tambi茅n de la indagatoria de la Vicepresidenta. En ese sentido, la ex Presidenta declar贸 en el juicio que “hay estamentos”. “Yo no designo al Administrador de Vialidad provincial, este es un pa铆s federal. De qu茅 estamos hablando?”, se pregunt贸 en ese momento. La defensa exhibi贸 tambi茅n parte de la declaraci贸n como testigo del presidente Alberto Fern谩ndez, ex jefe de Gabinete. “Esas obras las licitan las provincias, todo es muy lejano al Presidente, son cuestiones ya casi provinciales”, declar贸.

Para el viernes, la Vicepresidenta tiene previsto hablar ante los jueces Jorge Gorini, Andr茅s Basso y Rodrigo Gim茅nez Uriburu en uso de su derecho a ejercer su propia defensa por su profesi贸n de abogada, algo que har谩 tambi茅n de manera virtual. La expresidenta enfrenta un pedido de condena a 12 a帽os de prisi贸n e inhabilitaci贸n de por vida para ejercer cargos p煤blicos por parte de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, como supuesta “jefa” de asociaci贸n il铆cita y administraci贸n fraudulenta. Vieron lo que les dije ayer, no? Que Beraldi iba a desnudar el gui贸n de Luciani y Mola. Me corrijo, fue mucho m谩s all谩: prob贸 en forma documentada -como debe hacerse en cualquier juicio- que Luciani y Mola mintieron descaradamente. 脡l, por decoro profesional, lo llam贸 mala praxis鈥 Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 19, 2022. Este lunes, su defensa cuestion贸 con dureza a la Fiscal铆a de la causa “Vialidad”; afirm贸 que incurri贸 en “mala praxis” para sostener una “fantas铆a” y asever贸 que la acusaci贸n qued贸 “fulminada” ante las pruebas obtenidas en casi tres a帽os de juicio oral. En tanto, a trav茅s de Twitter, la Vicepresidenta consider贸 en el inicio de los alegatos qued贸 probado “en forma documentada” que los fiscales Luciani y Mola “mintieron descaradamente”. Asimismo, invit贸 a “seguir mirando” la segunda jornada de alegato que presentan este martes sus abogados, donde “contin煤a con la demolici贸n de la escandalosa acusaci贸n” de los fiscales.

https://www.telam.com.ar/notas/202209/605352-alegatos-juicio-vialidad-cfk-segundo-dia.html