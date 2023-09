Caso Teresita López: “El atacante nunca tuvo riesgo de morir”, dijo el Juez Caballero

El se帽or Guillermo Caballero, quien es juez penal de instrucci贸n que interviene en la causa de la se帽orita asesinada en manos de su ex pareja en un consultorio dermatol贸gico, en contacto con la AM990 se refiri贸 a la actualidad de la causa.

鈥淟a causa est谩 en pa帽ales, se est谩 trabajando para hacernos de toda la informaci贸n que desde el lunes aparece y se est谩n programando los pasos a seguir en la misma鈥, inici贸 diciendo. Estudian cual fue el hecho las calificaciones que le pueden caber, y su evoluci贸n en su estado de salud. Adem谩s, contin煤an estudiando todas las pericias.

Sobre el estado de Patricio Galv谩n dijo que es estable en estado de sedaci贸n. Su vida nunca corri贸 riesgo, seg煤n el juez. 鈥淣unca hubo riesgo de muerte鈥, remarc贸. El juez se refiri贸 a los t茅rminos pulsi贸n de vida o de muerte y explic贸 que a ra铆z de eso no ten铆a la intenci贸n de matarse, ya que donde tiene las heridas no son lugares vitales.

Por parte de la v铆ctima y su intenci贸n de denunciar al atacante, dijo que no se pudo confirmar la existencia de denuncias previas en el sistema del poder judicial. Ahora bien, sobre las exposiciones ellos no tienen acceso a las mismas ya que no son informados, igual si la denuncia la pudo haber realizado en la secretaria de la mujer.

Tampoco hay constancias de denuncias previas de otras mujeres sobre el atacante.