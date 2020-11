CASO SOFÍA PUYÓ. Elevaron a juicio oral la causa por la muerte de la joven

El acusado, Diego Ramoa, llega a esta instancia bajo el cargo de homicidio culposo agravado por conducir alcoholizado y en exceso de velocidad. El padre de Sofía, Horacio Puyó en contacto con la AM990 habló al respecto.

La jueza de Instrucción y Correccional Nº 5, Laura Karina Paz elevó a juicio oral la causa que tiene como procesado a Diego Ramoa, por el siniestro vial ocurrido en esta capital en marzo del año pasado en el que murió Sofía Elena Puyó, producto de las graves heridas sufridas tras el violento impacto.

La jueza que investigó el caso cerró la instrucción este viernes y remitió el expediente a la Cámara Primera en lo Criminal, tras concluir que las diligencias llevadas a cabo demostraron con el grado de certeza requerido para esta instancia procesal, el modo en que ocurrieron los hechos y la participación responsable de Ramoa, que llega a juicio acusadodel delito de homicidio culposo agravado por conducir alcoholizado y en exceso de velocidad.

Quedó probado que el 10 de marzo de 2019 a las 4.25, Ramoa conducía a alta velocidad y en estado de ebriedad un Peugeot 208 por la avenida González Lelong, llevando como acompañante a la víctima, y antes de cruzar la calle Fortín Yunká perdió el control del automóvil, derrapó varios metros, subió al cordón de la avenida donde atropelló el tronco de un frondoso árbol, que hizo girar el rodado 180 grados para terminar impactando contra otro árbol. Por la violencia del choque y las heridas sufridas Sofía Puyó murió en el acto, en tanto el conductor solo sufrió lesiones leves.

Puyó dijo “suena espectacular, pero la jueza ha simplificado todo, ya que con esta elevación uno diría que bueno que eso pasó, pero las pruebas que le presentamos no hizo lugar a ellas. Esa es la verdad ya que eleva a juicio con la caratula de “Homicidio culposo doblemente agravado” como estaba antes”.

“Nosotros le presentamos pruebas suficientes como por que el fiscal pueda pedir el homicidio simple con dolo eventual porque con todas las pruebas que presentamos estamos seguros de que se podía pedir el cambio de caratula, pero la jueza no hizo caso a lo presentado y nosotros estamos disconformes con elevar al juicio oral con esta caratula”, añadió.

“Con esta carátula lo máximo que pueden darle son 6 años, en cambio lo que pedíamos es sobre porque aquí la condena sería de 8 a 25 años porque con todas las pruebas presentadas tenemos la certeza de que hubo dolo, pero no nos hizo caso. Esta es una falta de empatía total por parte de la jueza, no le ha interesado nada”, explicó.