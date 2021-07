CASO SOFÍA PUYÓ. El 4 de octubre comienza el juicio oral y público por la muerte de la joven

El pr贸ximo 4 de octubre a las 9 horas, se llevar谩 adelante el juicio oral y p煤blico por la muerte de Sof铆a Puy贸. Su padre, Horacio Puy贸 en contacto con la AM990 habl贸 al respecto.

Puy贸 dijo 鈥測a tenemos fecha para el juicio oral y se llevar谩 adelante el 4 de octubre del 2021 a las 9 horas. Las pruebas est谩n presentadas y afianzadas, tengo entendido que la defensa no ha presentado pruebas que se contrapongan a nuestras pruebas鈥.

鈥淣osotros queremos que se cambie de caratula porque ahora si decimos objetivamente que estamos frente a un homicidio simple con dolo eventual, por un lado, por la pericia psicol贸gica y psiqui谩trica que le dio a Diego Ramoa una estructura narcisista y psicop谩tica y eso concatenamos con toda la tem谩tica del siniestro y con su fatal de intensi贸n para frenar y estampar el auto contra el 谩rbol, porque as铆 fue y 茅l qued贸 intacto. 脡l ten铆a a Sof铆a muerta a dos metros de 茅l y pregunt贸 solo por su IPhone. Dio los tel茅fonos de su papa y su t铆o para que lo vengan a asistir鈥.

鈥溍塴 no tuvo ninguna contusi贸n puesto que a las 24 horas le dieron el alta y por todo eso para nosotros no existe motivo para que haya cambio de caratula鈥, a帽adi贸.

鈥淪on m谩s de dos a帽os de trabajo intenso con nuestro abogado y los abogados han ido observado a este joven, es por ello que est谩 preso y le negaron la excarcelaci贸n hace 5 d铆as y ahora va a juicio oral estando preso鈥, se帽al贸.

鈥淟a caratula actual es homicidio culposo doblemente agravado, esta es la que se sostiene hasta ahora y nosotros pedimos que se cambie la caratula a homicidio simple con dolo eventual porque esto fue intencional y cuando hablamos de dolo directo es que hubo intenci贸n, tanto dolo eventual y directo contempla una pena de 8 a 25 a帽os de prisi贸n y en cambio el homicidio culposo solo es hasta 3 a帽os y el homicidio culposo doblemente agravado tiene una pena de 3 a 6 a帽os de c谩rcel, esa es la caratula que ya tiene la causa鈥, indic贸.

鈥淗ay que decir que nosotros a esta persona la ven铆amos siguiendo desde antes que suceda lo que sucedi贸 por lo que nosotros no ten铆amos dudas de que esta persona no estaba bien de la cabeza y con todo eso y las recomendaciones que le hac铆amos a nuestra hija, que era incapaz de ver algo malo en alguien es que sucedi贸 esto鈥, manifest贸 Puy贸.

“脡l mat贸 a Sof铆a, es una narcisista y psic贸pata, no midi贸 lo que pod铆a pasar”, cerr贸.