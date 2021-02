CASO MIRNA PALMA. Desde la Secretaría de la Mujer aseguraron que no tenían conocimiento del hecho

Tras las críticas que recibió la Secretaría de la mujer por el femicidio de Mirna Palma, hecho que ocurrió el pasado fin de semana en la localidad de Estanislao del Campo, la titular de la Secretaría de la Mujer, Angélica García en contacto con la AM990 habló al respecto.

García dijo “desgraciadamente estamos hablando de un nuevo femicidio en elpaís, en el mes de enero hubo 33 y 14 intentos más. Lo que tenemos que decir es que estamos hablando de una mujer menos, víctima de violencia.

“Yo tomo conocimiento de esto a través de las redes sociales, donde decían el femicidio de Mirna Palma y que había solicitado ayuda a todos y que nadie la escuchó, en ese contexto hay que nosotros no sabíamos nada, es por ello que en nombre de los poderes del Estado, comencé a hacer averiguaciones y el Comisario de la localidad de Estanislao del Campo me dijo que no habían hecho ninguna denuncia, el juez me confirmó la misma noticia, es por ello que llamé a la línea 144 que no había ningún pedido de esa localidad de Formosa, ni figuraba el nombre de ella, es por ello que yo dije en los medios que ella es víctima de violencia y debemos decir que quizás ella no haya denunciado por temor a su agresor”, añadió.

“Nosotros queremos encontrar a personas que hablaron con ella”, manifestó García.

“No teníamos conocimiento de lo que estaba pasando con ella. Las mujeres no nos pueden decir que nosotros no estamos trabajando. Desde que comenzamos con la pandemia hemos atendido a más de mil mujeres a las que le hacemos la contención psicológica. No sé cómo pueden pensar que yo voy a decir que Mirna es culpable del femicidio. Creo que entre todas tenemos que defender a la mujer, no estar en contra de nosotras”, indicó.

En relación a si otra persona puede intervenir realizando la denuncia correspondiente señaló “la ley habilita al tercero a hacer la denuncia y si no lo quiere decir puede llamar a la Secretaría y contarnos del caso”.