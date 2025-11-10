Caso Loan: se reactiva la búsqueda con nuevos rastrillajes en cuatro lagunas

La medida fue autorizada por el Juzgado Federal de Goya.

La búsqueda de Loan Danilo Peña, el menor desaparecido desde junio de 2024 en la provincia de Corrientes, se reactivó con la autorización del Juzgado Federal de Goya de nuevos rastrillajes en cuatro lagunas en la localidad donde fue visto por última vez.

En las últimas horas se dio a conocer la Resolución N° 527/2025, en la cual se autorizó el inicio de rastrillajes, allanamientos y operativos en la ciudad de 9 de Julio, lugar donde el pequeño desapareció hace casi un año y medio.

Según establece la resolución, los procedimientos inician este lunes 10 de noviembre en cuatro lagunas ubicadas en las cercanías al campo del matrimonio Carlos Pérez y María Victoria Caillava, sobre la Ruta Provincial 113.

El escrito detalla que la medida se prolongará por 50 días y que se podrá extender en función del clima y los resultados obtenidos.

Para los diversos operativos trabajarán en conjunto personal del Comando Unificado Corrientes (CUC), del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, y la Policía de Corrientes, además de organismos técnicos como el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), SENASA, Flora y Fauna, Bomberos Voluntarios y la Municipalidad de 9 de Julio.

En la causa se encuentras procesados por la desaparición del niño Laudelina Peña, Antonio Benítez, Pérez, Caillava, Mónica del Carmen Millapi, Daniel “Fierrito” Ramírez y el ex comisario Walter Maciel.