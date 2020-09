CASO “JUAMPY” AYALA. “Estoy devastada, tengo mucha impotencia”, dijo su mamá

En su car√°cter de Tribunal de Casaci√≥n, el Superior Tribunal de Justicia de Formosa confirm√≥ el sobreseimiento a los m√©dicos Carlos Molina y Pablo Romano, acusados de presunta mala praxis en la muerte del joven Juan Pablo Ayala, un hecho que tuvo amplia repercusi√≥n en nuestra comunidad. La AM990 dialog√≥ con la mam√° del joven, Raquel Ayala quien asever√≥ que “se siente devastada y que solo tiene ganas de llorar”.

‚ÄúEstoy devastada, tengo mucha impotencia. Me falta todo. Solo quiero llorar y salir a correr, gritar de la importancia que uno tiene por la falta de respeto y justicia que tenemos, s completamente inexplicable lo que cruza por mi cabeza, tengo mucha bronca‚ÄĚ, comenz√≥ diciendo la mujer.

‚ÄúSiempre estuve en paz porque s√© que cometieron la mala praxis, s√© que es una mentira y una burla lo que han hecho con la causa de Juampy. Estoy muy segura de todas las pruebas que se han presentado, todo lo que se ha presentado es legal. Yo soy una mam√° de barrio, no tengo dinero. No soy hija de. Soy hija de Justo B√°ez‚ÄĚ, explic√≥ Ba√©z.

‚ÄúNosotros los acusamos de mala praxis porque han jugado con mi hijo. Juampy se intern√≥ un d√≠a 27 de julio, le operaron del ap√©ndice, nunca vino a verme el m√©dico que lo oper√≥. El d√≠a 28 del mismo mes sali√≥ de internaci√≥n y comenz√≥ a tener fiebre y dolores de pecho, le faltaba el aire‚ÄĚ, cont√≥.

‚ÄúEl lunes 1 de agosto me da el alta de mi hijo, volvimos a casa. Todo estaba bien, Uno de los m√©dicos me dijo que me dieron el alta bajo presi√≥n m√≠a. En la historia cl√≠nica no se asent√≥ el alta de Juampy. Yo volv√≠ con mi hijo a la cl√≠nica y lo internaron porque la fiebre no bajaba. Ese d√≠a le hicieron los estudios que le tuvieron que hacer mucho antes. La Corte Suprema se bas√≥ en el informe que dieron ac√° no m√°s‚ÄĚ, asever√≥.

“Pensaron que Juampy iba a salir porque era adolescente. Mi hijo nunca estuvo en cuidados intensivos, a pesar de lo que dijeron que tuvo una peritonitis. Pienso que a mi hijo le tocaron algo que no deb√≠an haber tocado y es por eso que tuvo esa infecci√≥n”, manifest√≥.

“Ellos se lavaron las manos, ellos mataron a mi hijo. La justicia vio lo que quer√≠a ver, porque al parecer la justicia no existe para los pobres, creo que hay que tener plata para que exista esta”, explic√≥.

“Para apelar esta decisi√≥n se necesita mucho dinero”, cerr√≥ la mujer.

Pronunciamiento de la Corte

En la sentencia dictada este miércoles, el máximo tribunal de la provincia rechazó el recurso promovido por la parte Querellante, al cual se adhirió la fiscal de Cámara, confirmando de esta manera el sobreseimiento a los dos profesionales de la medicina que ya había sido emitido, tanto en Primera Instancia como en la Cámara Primera en lo Criminal.

El Tribunal de Casaci√≥n advierte en el fallo que la acusaci√≥n gir√≥ sus argumentos sobre dos ejes: la concesi√≥n de Alta M√©dica al paciente, cuando √©ste a√ļn no estaba en condiciones de egresar de la Cl√≠nica donde estaba internado y la directa incidencia que tuvo esta circunstancia ‚Äď el Alta M√©dica ‚Äď en el deceso del joven.

Respecto a este punto, el Tribunal se refiri√≥ al nuevo pedido de informe al Cuerpo M√©dico Forense de la Suprema Corte de Justicia de la Naci√≥n, que en su respuesta fue contundente al expresar en la sentencia el cuerpo pericial m√©dico que si el d√≠a 1 de agosto de 2011 se habr√≠a dado de alta por una o dos horas a Juan Pablo Ayala, ‚Äú√©ste hecho no modificar√≠a las conclusiones. En efecto, consideramos que la situaci√≥n planteada no tiene entidad suficiente para modificar la t√≥rpida evoluci√≥n cl√≠nica que tuvo el paciente y desencaden√≥ su muerte‚ÄĚ.

El Tribunal de Casaci√≥n se√Īala tambi√©n que las conclusiones ya vertidas en su oportunidad por el mismo Cuerpo M√©dico Forense indicaban que la conducta profesional de los m√©dicos acusados ‚Äúhab√≠a sido adecuada y ajustada a las reglas de la medicina‚ÄĚ.