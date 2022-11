Caso Ian: aseguran que el hecho podía ser evitado

El Dr. Sergio Urbieta, abogado de la abuela de Ian Romero en contacto con la AM990, se refirió a la causa en contra del hombre que arrojó a su hijo desde un tercer piso el último domingo. Se mostró crítico con la justicia que estaba a tanto de la situación de esta familia.

El Dr. Urbieta inició diciendo que “esto pudo ser evitado porque había un juez que sabía de la gravedad del caso, no era un hecho aislado y se habían hecho presentaciones judiciales”.

Asimismo, continuó explicando que el padre del menor, que se llama Fernando Romero, es un consumidor problemático de sustancia ilegales y padece de esquizofrenia.

“Ian estaba a cargo de su abuela con un papel de Niñez y Familia, desde 2019 cuando se solicitó la guarda porque la madre biológica lo abandonó en la casa de la abuela materna para ir a vivir a Buenos Aires, pero había regresado los últimos días”, manifestó el abogado en diálogo con este medio.

“En abril de 2021 se solicitó al juez que se haga una excepción y se interne al hombre de manera involuntaria por estar en el menor en el entorno y los hechos de violencia, incluso con arma blanca. El Tribunal me contestó en julio de 2021, para ellos no era importante, mandaron a los del Hospital Distrital 8 y él tuvo un episodio cuando se encerró con el menor más de seis horas, eso lo hizo la división especial de la Policía porque lo tenía privado de su libertad”, continuó argumentando.

Cabe destacar que, por ese episodio el Distrital 8 lo internó en un centro comunitario de Villafañe, a los 3 meses le dan de alta porque entienden que no era tan grave la situación. Cuando tiene el alta tiene otro episodio violento y lo vuelven a internar y le vuelven a dar el alta.

“Episodios de violencia tuvo muchos, contra la madre, amenazas con un cuchillo a un tercero, está todo en los antecedentes y ninguna de las denuncias penales se instruyó; hay un pedido de convalidación al juez hecho por IAPA y nunca se expidió el juez sobre ninguna de las dos internaciones”, detalló Urbieta y agregó que: “El Dr. Ricardo Crespo, es el juez encargado de la causa y está al tanto de todo”.

Para letrado, es fundamental “poner el ojo sobre el Tribunal de Familia y que los jueces resuelvan los conflictos”, ya que “él siempre volvía al hogar porque no tenía otro lugar, y la abuela tenía que hacerse cargo del hijo y del nieto, cuando ella a gritos pedía ayuda porque la situación era gravísima y la superaba, los psiquiatras decían en su análisis que él podía hacerse cargo de su hijo, solo no podía manejar dinero por sí mismo; y lo dijeron posteriormente al secuestro de seis horas”.

“Ahora la causa es muchísimo más grave, no creo que lo suelten por todos los antecedentes que tiene y lo más grave es que estaban al tanto de la situación, el juez sabía, había denuncias y se pidió por todos los medios, y se hizo caso omiso de todo”, finalizó.