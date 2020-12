CASO CAMPOS. Abogado de la familia solicita aportes de testigos del siniestro en que murió Cristian Campos

Esteban L贸pez Tozzi, el abogado de la familia de Cristian Campos quien falleci贸 como consecuencia de una colisi贸n entre un veh铆culo y la motocicleta en la que este se desplazaba sobre la avenida Laureano Maradona el domingo 煤ltimo en horas de la ma帽ana cuando se dirig铆a a trabajar.

L贸pez Tozzi comenz贸 diciendo 鈥渆n este momento de la investigaci贸n no manejo m谩s informaci贸n de la que se puede manejar ya por los medios, he podido acceder a algunos testimonios y estamos intentando reconstruir la historia鈥.

鈥淓ste joven, del que tengo la informaci贸n que est谩 detenido por orden de la jueza ven铆a circulando por la calle Pauzier y por lo que se est谩 muy por fuera de los par谩metros de lo permitido de alcohol en sangre, choc贸 al otro veh铆culo a tal punto de reducirlo ya que lo golpeo y anul贸 completamente la posibilidad de estabilizar el autom贸vil鈥, a帽adi贸.

鈥淐ristian iba por la avenida Laureano Maradona rumbo a su trabajo. Aun desconozco a algunas cuestiones porque no he podido acceder al expediente鈥, manifest贸 el letrado.

鈥淓stamos recolectando informaci贸n que ser谩n de mucho valor para la causa. Hay que decir que hab铆a otras personas con el joven que tambi茅n ser谩n citadas a declarar. El conductor del rodado est谩 imputado por el art铆culo 84 bis (homicidio culposo), pero con la reconstrucci贸n se ir谩n determinando los agravantes ya que el hecho de que haya pasado lo permitido de alcohol ya es un agravante鈥, argument贸.

Ante un posible cambio de caratula, explic贸 si bien en la provincia de Formosa viene pasando cada vez m谩s. La reforma penal si bien colabor贸, pero es insuficiente. Al d铆a de hoy no podemos seguir planteando este delito como excarcelable con los agravantes incluidas le da un m铆nimo de 3 a帽os de prisi贸n por lo tanto este muchacho acceder谩 a la excarcelaci贸n como pas贸 con Diego Ramoa o con otros casos鈥.

鈥淓l dolo eventual es una cuesti贸n que no est谩 legislada, si encontramos una suerte de culpa agravada lo que podr铆a complicar un poco m谩s la situaci贸n y que se lleve al m谩ximo la pena, si bien es un poco porque no creo que esto pueda satisfacer ni a la sociedad ni a la familia鈥, se帽al贸 el abogado patrocinante.

鈥淗emos solicitado a los testigos que se acerquen a brindar su testimonio. Hasta ahora tengo 18 contactos a estos a煤n hay que ver cu谩les son los testimonios que pueden llegar a ayudarnos. Buscamos testigos presenciales m谩s que de o铆do y lo importante en este tipo de casos es saber m谩s que nada los momentos previos, como fue el accidente, la actitud posterior de esa persona鈥, indic贸.