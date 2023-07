Carmen Barbieri habló de su histórico enfrentamiento con Marixa Balli: “Le pedí disculpas y no me las aceptó”

Carmen Barbieri estuvo de invitada en Intrusos (América) y recordó algunas polémicas en las que estuvo envuelta en los últimos años. Durante la entrevista, la conductora de Mañanísima (Ciudad Magazine) recordó el histórico y fuerte enfrentamiento que tuvo con Marixa Balli, a quien en el año 2000 acusó de “mufa” por traerle mala suerte a la gente que la rodeaba. Desde ese momento, quien hoy es panelista de LAM (América) dijo que su carrera se vio afectada por los dichos de la mamá de Fede Bal.

“A Marixa la van a llamar la viuda negra ya que mató a dos. Cuidado, Carmen, es mufa”, había dicho Barbieri en su ciclo Movete, hace más de dos décadas, tras leer un mensaje del público. La conductora luego agregó: “Esto es horrible, yo a la gente no le pongo que es mufa. Estoy enojada, pero no digamos esto porque no es así. Además yo soy muy católica y muy creyente por eso no creo en esas cosas”.

“Marixa Balli no es nada de El Potro cordobés, fue una admiradora como muchas más”, fue otra de las frases que Carmen lanzó en su momento y que también hirieron a Balli, quien por aquel entonces salió a cruzarla. “Hice catarsis, que esto sea el principio del fin. Fui la mano derecha de Rodrigo, pero además como dueña del programa vos optás por leer el mensaje que te llega, está en tu esencia. Yo no estaba en condiciones de hacerle juicio a nadie porque no me sentía bien. Mi accidente fue tres meses antes, yo todavía estaba vendada”, había manifestado la bailarina.

“Me arruinó la vida y la carrera casi que también. Lo disfrutó durante mucho tiempo en el programa con gestos. Era la única forma que tenían de destrozarme, era como que se divertían con algo que era tremendo. Se estaban burlando de dos accidentes muy trágicos. Me di cuenta al toque porque estaba todo bien hasta que ella empezó a decir eso. Y todos los días, esa prensa obviamente no es positiva para nadie”, consideró Marixa sobre Carmen.

Carmen Barbieri volvió a hablar de su histórico enfrentamiento con Marixa Balli

Así las cosas, este martes en Intrusos aprovecharon la oportunidad para consultarle acerca de cómo estaba su relación con Marixa y dijo que intentó resolverlo pero que del otro lado no encontró la misma onda. “Le pedí disculpas pero para ella son disculpas falsas o mentirosas, pero no es así y no toco más el tema para no comprometerlo”, dijo Carmen. “Yo le pedí disculpas personalmente, después varias veces y después ya está, ¿cuántas veces más?”, agregó al respecto.

Luego le preguntaron si iría al programa de Ángel de Brito, a pesar de que hay panelistas con las que no tiene una buena relación: además de Balli, tampoco tiene la mejor con Nazarena Vélez. “¿Por eso no vas a LAM?”, le preguntó Marcela Tauro. “No, es porque no tengo tiempo y no me invitan. Pero no tengo ningún problema en ir”, respondió la ex mujer de Santiago Bal. “Además fui al programa y ese día no estaban Marixa ni Nazarena”, comentó.

“Después de estar, de verdad, muerta, cuando salí de ahí, traté de componer los errores que había cometido o si había hecho algo mal yo. Tratar de perdonarme y después perdonar a otra gente, y además olvidarme de las cosas, porque todo lo demás era una pavada”, cerró.