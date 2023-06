Carlos Vives festejó 30 años en la música: invadió Buenos Aires con su vallenato y homenajeó al rock nacional

Foto tras foto, como si fuera una ventana al pasado, la pantalla muestra el recuerdo de un niño, de un joven, de un soñador que a lo largo de 30 años llevó la música de su tierra por todo el mundo. La emoción se empieza a sentir, las banderas colombianas comienzan a alzarse y el furor por Carlos Vives invade a un Movistar Arena colmado, listo para vivir una noche única que dejará en claro por qué es la chispa que prendió la mecha de la música latina.

Arremangado, con una bandana en la muñeca y una camisa negra, sus rulos salvajes se hacían presentes bajo una estela amarilla, mientras empezaba a sonar ‘Pa`Mayté’, uno de los clásicos del artista colombiano. El color y la alegría se adueñaban de la escena y nadie podía dejar de seguir el ritmo. Así, luego siguieron hits como ‘Déjame Entrar’, ‘Ella es mi Fiesta’ y ‘La Bicicleta’. “Es una herencia que recibí en mi casa y para mi es un honor regresar después de algunos años”, dijo Vives anticipando la esencia que tendría la noche.

Carlos Vives brilló en su show en Buenos Aires (Franco Menichelli)

Desde La Provincia, hasta los vallenatos y llegando a un nuevo pop colombiano, el camino de Vives lo convirtió en un faro para toda la música latina. Sin embargo, uno de los momentos clave fue en 1993 año en el que lanzó ‘Clásicos de la Provincia’, trabajo musical con el que cambió la manera de ver el vallenato, empezó a generar interés internacional y lo enmarcó como pionero.

Prueba de eso fueron los mensajes que llegaron de distintos artistas y que se proyectaban en la pantalla del estadio. El primero en aparecer, y generar el grito de la gente, fue Luis Fonsi. “Simplemente escucho este tema que tiene un sonido diferente, una instrumentación diferente, con un artista que hace esta gran versión de un clásico. Si no me equivoco en aquel entonces tenía el pelo un poco largo y ese rollo del rock and roll pero a la misma vez celebrando la música de su pueblo, de su gente. Es un pionero, yo conozco la cumbia y el vallenato gracias a Carlos Vives”, sostuvo el creador de ‘Despacito’.

Movistar Arena colmado para celebrar los 30 años de Carlos Vives (Franco Menichelli)

Le siguieron Luis Fonseca, Juanes y Alejandro Sanz, quienes dejaron en claro su admiración por el artista. Pero el cariño también es argentino y por eso llegó el mensaje de Fito Páez, con quien colaboró en ‘Babel’: “El impacto que me causó, era la primera vez que se escuchaba vallenato de forma popular en toda latinoamérica, fue un momento muy importante. Empezamos a tener un contacto mucho más directo con esa música tan folclórica reversionada por vos. ¿Qué significás para mí? Yo te amo boludo, te dejo un beso, te quiero mucho”.

Fue entonces cuando comenzó a sonar uno de sus ‘himnos’, ‘La Gota Fría’, tema emblema del cantante y que le permitió llevar y transmitir la esencia colombiana a todo el mundo. De esta manera, como si se tratara de un guía turístico, el cantante siguió viaje por la tradición musical de su país de la mano de ‘Mala Suerte’, ‘Nota de Amor’, ‘Baloncito Viejo’, ‘Canción Bonita’, ‘Volví a Nacer’, ‘Cumbiana’ y ‘La Tierra del Olvido – El Rock de mi pueblo’.

Carlos Vives invadió Buenos Aires con su vallenato y homenajeó al Rock Argentino (Franco Menichelli)

Así, en modo embajador y dirigiéndose a los cientos de colombianos y venezolanos que vivieron la noche, Vives volvió a referirse a su tierra y explicó no sólo cómo se siente después de estas tres décadas, sino también qué significa para él cantar la música de su Colombia: “Ha sido un camino largo que he recorrido por ustedes, hace ya 30 años entendí el valor que tenía recibir una herencia como la música de mi tierra. Uno empieza a cantar, le gusta la música, por supuesto hay algo de vanidad, pero, ¿por qué canté la música de mi tierra? Tal vez porque viví muchos años en ella sin entenderla, sin entender que pasaban cosas muy difíciles. Estoy agradecido con la gente que nos dio esa tradición, la de la cumbia, que es una tradición pre hispánica, que nació en los pueblos anfibios del Río Grande, que divide en dos Colombia”.

Homenaje al Rock Argentino

El cantante también tenía preparada una sorpresa para la gente. Todo se oscureció y un mensaje apareció en la pantalla. Casi como si fuera un escrito religioso, una voz sostuvo: “Primero estaba el mar. Todo estaba oscuro. No había sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas, solo el mar estaba en todas partes, y después llegó el Rock Argentino”.

Con este guiño, de una frase originario de los koguis de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia, Carlos Vives dio la bienvenida a Eruca Sativa, quienes representaron al rock nacional con canciones como ‘No me Dejan Salir’, de Charly García, y ‘Mariposa Tecknicolor, de Fito Páez.

Carlos Vives junto a Lula Bertoldi de Eruca Sativa (Franco Menichelli)

Gabriel Pedernera y Brenda Martin de Eruca Sativa (Franco Menichelli)

Por último, la noche cerró con ‘Robarte un Beso’ y ‘Cuando nos Volvamos a Encontrar’, con un Carlos Vives que usaba la bandera argentina a modo de capa y ‘volaba’ por todo el escenario.

Pasarán los años, pero el fuego de Carlos Vives seguirá ardiendo en la música latina y en el corazón de las nuevas generaciones que lleven la posta a nuevos ritmos. Ya son 30 años y el camino recorrido del artista es enorme, uno que cada día sea hace más grande y no tiene límites.

