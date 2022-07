Carlos Santana sufrió un golpe de calor y deshidratación durante un recital en Michigan

El músico de 74 años se descompensó en el escenario del Pine Knob Music Theatre, fue bajado en camilla y los organizadores decidieron interrumpir el show.

El reconocido guitarrista mexicano-estadounidense Carlos Santana sufrió una descompensación debido a un golpe de calor y a un cuadro de deshidratación mientras realizaba una presentación en la noche del martes en la ciudad de Michigan, y tras el episodio ya se encuentra recuperado. Según le confirmó su mánager, Michael Vrionis, al sitio especializado The Hollywood Reporter, el músico de 74 años colapsó cerca de las 22 mientras estaba en el escenario del Pine Knob Music Theatre, un anfiteatro al aire libre ubicado en la localidad de Clarkston, a unos 64 kilómetros de la ciudad de Detroit.

El personal médico que se encontraba en el evento atendió rápidamente a Santana, quien luego fue bajado en una camilla de las tablas mientras saludaba a su público, y aunque ya había recuperado la conciencia, el show fue interrumpido y dado por terminado. Luego, el autor de memorables éxitos como “Oye Como Va” y “Black Magic Woman” fue trasladado a la sala de emergencias del centro asistencial McLaren Clarkston, donde permaneció en observación durante algunas horas mientras continuaba en recuperación. Tras el hecho, Vrionis también dio a conocer que la presentación que el músico tenía pautada para esta noche en The Pavilion at Star Lake, en la ciudad de Burgettstown, en Pensilvania, será pospuesta para una nueva fecha en las próximas semanas. Santana se encuentra de gira con su Miraculous Supernatural 2022 Tour, en el que cuenta con el acompañamiento de la legendaria banda de funk, soul y R&B -entre otros géneros- Earth Wind & Fire para las puestas en vivo de su último trabajo de estudio, “Blessings and Miracles”, que el guitarrista lanzó en octubre del año pasado.

