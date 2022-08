Carbajal se refirió al apoyo de funcionarios del PJ a CFK

El diputado nacional, Fernando Carbajal en contacto con la AM990 habl贸 acerca de los carteles en apoyo a la vicepresidenta de la Naci贸n.

Carbajal dijo: 鈥渄ebemos decir que lo que est谩 sucediendo no es una sentencia, es simplemente un pedido de la Fiscal铆a, es un abogado que le pagamos entre todos para que nos represente鈥.

Y a帽adi贸: 鈥測o tambi茅n estoy esperando que salgan los abogados de la defensa para saber que tienen para decirnos鈥.

鈥淒esde el punto de vista de las manifestaciones en apoyo a Cristina Fern谩ndez, no me preocupa que la defiendan porque siempre que hay un delincuente que es juzgado, los parientes sostienen su inocencia, lo que si me preocupa es qu茅 har谩n si sale la sentencia condenatoria鈥, se explay贸.

鈥淧orque se ha visto una especie de amedrentamiento a quienes deben trabajar sin ceder a est谩s presiones鈥, cerr贸.