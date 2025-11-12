Capacitación para guías turísticos de pesca deportiva en Herradura

En el marco de las acciones de fortalecimiento del sector turístico

provincial, el Ministerio de Turismo de la provincia de Formosa, en trabajo

conjunto con el Ministerio de la Producción y Ambiente y la Municipalidad

de Herradura, llevará adelante una capacitación presencial para la

formación de guía turístico de pesca deportiva, destinada a actores locales

vinculados a la actividad turística y a la pesca deportiva.

El curso se desarrollará los días 25 y 27 de noviembre a partir de las 8.30

horas, y está orientado a quienes deseen profesionalizar su labor y adquirir

herramientas teóricas y prácticas que contribuyan a mejorar la atención al

visitante.

La propuesta tiene como finalidad fortalecer el conocimiento sobre los

recursos naturales y promover un turismo responsable y sustentable, en

línea con los ejes de capacitación y desarrollo que impulsa la cartera

turística provincial.

La inscripción es libre y gratuita, con cupo limitado a 30 participantes, y

puede realizarse de manera online, a través del siguiente formulario:

https://forms.gle/M26MxSoqEoCgybeV7, o de forma presencial en la

Municipalidad de Herradura.

En los próximos días se confirmará el lugar donde se dictará la

capacitación en la localidad de Herradura.

Al finalizar la misma, los participantes recibirán la licencia habilitante

correspondiente.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 370 5155083.