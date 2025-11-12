En el marco de las acciones de fortalecimiento del sector turístico
provincial, el Ministerio de Turismo de la provincia de Formosa, en trabajo
conjunto con el Ministerio de la Producción y Ambiente y la Municipalidad
de Herradura, llevará adelante una capacitación presencial para la
formación de guía turístico de pesca deportiva, destinada a actores locales
vinculados a la actividad turística y a la pesca deportiva.
El curso se desarrollará los días 25 y 27 de noviembre a partir de las 8.30
horas, y está orientado a quienes deseen profesionalizar su labor y adquirir
herramientas teóricas y prácticas que contribuyan a mejorar la atención al
visitante.
La propuesta tiene como finalidad fortalecer el conocimiento sobre los
recursos naturales y promover un turismo responsable y sustentable, en
línea con los ejes de capacitación y desarrollo que impulsa la cartera
turística provincial.
La inscripción es libre y gratuita, con cupo limitado a 30 participantes, y
puede realizarse de manera online, a través del siguiente formulario:
https://forms.gle/M26MxSoqEoCgybeV7, o de forma presencial en la
Municipalidad de Herradura.
En los próximos días se confirmará el lugar donde se dictará la
capacitación en la localidad de Herradura.
Al finalizar la misma, los participantes recibirán la licencia habilitante
correspondiente.
Para más información, los interesados pueden comunicarse al 370 5155083.
Capacitación para guías turísticos de pesca deportiva en Herradura
En el marco de las acciones de fortalecimiento del sector turístico