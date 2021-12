CANASTA NAVIDEÑA. Aún no ha llegado esta lista al interior del país

El propietario de la cadena de supermercados Cáceres, Ricardo Cáceres en contacto con la AM990 habló acerca de la canasta navideña que lanzó el Gobierno Nacional.

Cáceres dijo “hay productos que no llegan a Formosa, pero creo que podemos sustituir por otra marca, lo único que hay que cuidar es el precio sugerido”.

“Hay de todo en la lista de precios que lanzó el Gobierno, pero lo bueno es que puede sustituir por otro. Hasta ahora no tenemos todavía en el interior esta medida. Con 7 productos no hay problemas, pero unos mil productos es una locura. Nosotros estamos trabajando para no trasladar los precios a las góndolas”, cerró.