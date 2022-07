CANADA. Francisco pide perdón a Dios por indígenas

El papa Francisco se reunió con sobrevivientes de una antigua escuela residencial para indígenas en Canadá, para renovar el pedido de perdón por el papel que tuvo la Iglesia por más de un siglo en la violencia infligida a miles de menores de pueblos autóctonos.

A su llegada, el Pontífice recorrió en silla de ruedas el camino hacia el cementerio de la antigua escuela residencial Ermineskin y se reunió en oración frente a las tumbas de los indígenas, haciendo así aún más dolorosa la imagen de este “peregrinaje penitencial” en Canadá.

Al final, después, el regalo al Pontífice por parte del cacique indígena Wilton Littlechild, superviviente de la escuela Ermineskin, de un sombrero de plumas de cacique indio, para simbolizar el valor de este abrazo de Francisco con los pueblos indígenas y de su petición por el perdón por los horrores y abusos de las instituciones residenciales, en gran parte perpetrados por la Iglesia Católica.

“Esperaba este momento para estar con ustedes, en este lugar tristemente evocativo, que quisiera comenzar diciendo lo que tengo en el corazón: una peregrinación penitencial. Vengo a vuestra tierra natal para decirles personalmente que estoy entristecido, para implorar a Dios el perdón, la sanación y la reconciliación, para mostrarles mi cercanía, para orar con ustedes y por vosotros”, dijo el Papa en el encuentro con los pueblos indígenas First Nation, Metis e Inuit en Maskwacis -“las colinas del oso” en lengua cree- a 70 km de Edmonton.

“Recuerdo las reuniones que tuve en Roma hace cuatro meses -comentó-. En ese momento me regalaron dos pares de mocasines, señal del sufrimiento de los niños indígenas, en particular de los que lamentablemente nunca regresaron a casa de las escuelas residenciales. Se me pidió que le devolviera los mocasines una vez que llegara a Canadá”. Y el Pontífice lo hizo, al final de su discurso, a la madre indígena que se los había regalado, Marie-Anne Day Walker-Pelletier.

Y es ese símbolo, explicó, que “ha reavivado en mí el dolor, la indignación y la vergüenza en los últimos meses. El recuerdo de esos niños infunde pena y nos insta a actuar para que cada niño sea tratado con amor, honor y respeto”. Pero aquellos mocasines “nos hablan también de un camino, de un camino que queremos hacer juntos. Caminar juntos, orar juntos, trabajar juntos, para que los sufrimientos del pasado den paso a un futuro de justicia, de sanación y reconciliación”.

Francisco destaca la importancia de “hacer memoria” y sobre las “enseñanzas” que aún se pueden extraer de las costumbres y los valores de los indígenas, como el respeto por la naturaleza, la familia, la comunidad, los fuertes lazos entre generaciones, el cuidado de los ancianos y niños. Pero “recordar” significa también repensar “el drama sufrido por tantos de ustedes, sus familias, sus comunidades; lo que me compartieron sobre el sufrimiento que pasaron en las escuelas residenciales”.