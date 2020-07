CAÑA CON RUDA. Instan a continuar con la tradición para ahuyentar las enfermedades

El exintendente Francisco “Negro” Vega y organizador de la tradicional fiesta de la Caña con ruda” que este año por la pandemia no podrá ser realizado, instó a que la gente continúe con la tradición.

Vega comenzó diciendo “nosotros desde Sol de América formado por gente paraguaya y descendiente de éstos tratamos de que reconozcan nuestras cosas, lo que cree nuestra gente, lo que es costumbre”.



“Hay que decir que la bebida nacional del Paraguay es la caña, con ruda y limón, esto fue establecido. Esto quiere decir que no estábamos equivocados nosotros en nuestra apreciación. Tenemos muchas cosas que comentar acerca de ello”.



Consultado acerca de porqué en Formosa es caña con ruda y en Paraguay se le agrega limón, dijo “hay gente que hace con algunas hebras del pomelo, pero caña con ruda solo acá”.



“Debo decir que nosotros no solo nos quedábamos en hacer fiestas, sino que también investigábamos, una de las investigaciones que hicimos fue que hay un montón de personas que mencionan algunas cosas que son de creencia popular”, añadió.



Asimismo explicó “hay que decir que el 1 de agosto es coincidente con el Día de la Pachamama que la gente de las alturas le agradece a la Madre Tierra y le dan de comer, es decir hacen un pozo y van poniendo allí los alimentos para la Madre Tierra en agradecimiento a que tuvieron años de prosperidad y en ese alimento ponían un pedazo de ruda. Además, hay que decir que en esa zona la madre bañaba a su bebé con un ramito de ruda para poder espantar a los malos espíritus”.



“Una vez me llamó “Chiche” Gelblun y me dijo que en Buenos Aires hay personas que en las macetas de las ventanas tienen la planta y es para eliminar a los malos espíritus”, contó.



Relación Iglesia-tradición



“La primera vez que vino el Padre (Julián) Zini (atractivo de los festivales que se realizan en Sol de América) me dijo que nosotros nos estábamos apropiando de una costumbre correntina en tono de broma, tras esto me dijo que el festival esa hermoso, pero me recomendó que se reconozca la ruda y el pan. El pan para que no falte en los hogares de los pobres y la ruda para evitar las enfermedades, a partir de allí seguimos con esa indicación”.