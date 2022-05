Cáceres piensa que precios máximos para frutas y verduras no llegará a buen puerto

El propietario de la Cadena de Supermercados Cáceres, Ricardo Cáceres en contacto con la AM990 habló acerca de la propuesta del Gobierno en relación a precios máximos en frutas y verduras.

Cáceres dijo “creo que éste programa no va a llegar a ninguna parte del país, porque no hay que olvidar que los productos son estacionales y es muy difícil regular los precios y eso solo va a tener buen efecto si se hacen en los barrios donde no se pagan IVA, ingresos brutos, alquileres y demás. Ahí puede ser que tenga éxito”.

Y añadió “En los Supermercados no creo que funcione, creo que puede llegar a funcionar en las plazas, una especie de ferias francas”, cerró.