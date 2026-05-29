Cabo Cañaveral: explotó el cohete New Glenn de Blue Origin durante un ensayo de motores en la plataforma de lanzamiento

El incidente involucró al vector de grandes dimensiones New Glenn y generó un fuerte estruendo que se percibió en las localidades costeras de Florida.

Buenos Aires, 29 mayo (NA) —Un cohete perteneciente a la compañía Blue Origin explotó durante el transcurso de la noche del pasado jueves mientras era sometido a una prueba estática en la plataforma de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en el estado de Florida.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el siniestro generó una potente onda expansiva que conmovió a las poblaciones cercanas y una visible llamarada que iluminó el cielo nocturno por varios segundos.

A través de un comunicado oficial emitido en redes sociales, la empresa aeroespacial ratificó que el desperfecto se produjo de forma específica en el modelo New Glenn durante un ensayo de encendido de propulsores.

Asimismo, las autoridades de la firma constataron que la totalidad del personal operativo desplegado en el Complejo de Lanzamiento 36 fue localizado y se encuentra fuera de peligro, descartándose la existencia de operarios heridos. En sintonía, las dependencias locales de servicios de emergencia informaron a la población civil que el evento no derivó en fugas de gases tóxicos ni representa una amenaza ambiental para los residentes de la región.

“Experimentamos una anomalía durante la prueba de encendido de hoy”, comunicó la entidad fundada por el empresario multimillonario Jeff Bezos, añadiendo que se relevarán informes complementarios a medida que progresen los peritajes técnicos.

Por su parte, el propio Bezos se refirió al hecho mediante un escrito público: “Todo el personal está contabilizado y a salvo. Es demasiado pronto para conocer la causa raíz, pero ya estamos trabajando para encontrarla. Día muy duro, pero reconstruiremos lo que necesite ser reconstruido y volveremos a volar. Vale la pena”.

El incidente, acontecido aproximadamente a las 21:00 hora local, repercutió con fuerza en las estructuras edilicias de Cabo Cañaveral y Cocoa Beach.

El New Glenn es un vector de gran porte que ya arrastraba restricciones operativas desde el pasado mes de abril, cuando una falla en sus sistemas de propulsión dejó un satélite fuera de su órbita planificada. El actual contratiempo interrumpe la progresión de este prototipo, que registraba apenas tres vuelos en su historial tras haber debutado originalmente en 2025, y cuya proyección a largo plazo contempla la ejecución de misiones lunares bajo contratos de logística con la NASA.

De acuerdo con el plan de trabajo trazado por Blue Origin, las tareas previas al siniestro implicaban el reabastecimiento completo de combustible líquido antes de proceder a la ignición controlada de los motores.

El cohete se acondicionaba para cumplimentar su cuarta travesía espacial, agendada de forma preliminar para el próximo 4 de junio, con el propósito de poner en órbita una flota de 48 dispositivos de comunicación pertenecientes a la red de internet satelital Leo, de la corporación Amazon, que busca competir de forma directa con el servicio Starlink.

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