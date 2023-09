Buscan unificar criterios de acción para enfrentar la gripe aviar

Se desarroll贸 en la ma帽ana del jueves 31 en el Fonfipro.

Una capacitaci贸n sobre 鈥淚nfluenza Aviar altamente pat贸gena鈥 se llev贸 a cabo para personal t茅cnico dedicado a la producci贸n av铆cola del Ministerio de la Producci贸n y Ambiente, el INTA, el SENASA, el PAIPPA, Agricultura Familiar y la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB).

Los temas abordados fueron causas, sintomatolog铆a, prevenci贸n, bioseguridad en granjas industriales y familiares, actuando como disertante la coordinadora nacional del Componente Granja Aves Prohuerta INTA, la m茅dica veterinaria Zulma Canet.

鈥淪i se sospecha de un caso, primero no hay que tocar a los animales, ni en la granja鈥, explic贸 Canet, quien adem谩s ejemplific贸 diciendo que 鈥渟i se va a pescar y se advierte que hay animales muertos, se debe notificar al SENASA, la provincia o al INTA, para sacar la muestra y de esta manera aislar al virus, porque as铆 se arma como un cerco o un anillo de 10 kil贸metros a la redonda, a modo de zona de vigilancia donde se controla que no se mueran animales鈥.

Y avanz贸 diciendo que 鈥渆l ave silvestre no presenta s铆ntomas, sino que es portador, pero no se enferma en general, de modo que hay que hacer acciones que corten este contacto del ave silvestre migratoria con la de las granjas鈥, ahondando en que se tienen que 鈥渢ener nuestros animales encerrados, con galpones con mallas anti p谩jaros, evitando as铆 que el animal salga y si lo hace, hay que poner una media-sombra y que no quede agua ni comida afuera para evitar que baje鈥.

A su turno, el ingeniero Guido Gonz谩lez, director de Producci贸n Sustentable del MPyA, indic贸 que 鈥渘os convoca una problem谩tica que no s贸lo est谩 a nivel provincial, sino a nivel nacional, que es la influenza aviar, donde Argentina perdi贸 el estatus sanitario en esta cuesti贸n鈥.

鈥淵 como una pol铆tica provincial nos ocupamos y nos estamos capacitando a todos los t茅cnicos de las distintas instituciones para generar un mensaje unificado鈥, de manera que aunar entre 鈥渢odos los actores que est茅n recorriendo el territorio y trabajando junto a los productores en esta cadena productiva muy importante en la diversificaci贸n de la provincia鈥.

鈥淒esde la provincia se trabaja de manera articulada para que ante cualquier situaci贸n que pueda surgir cada uno sepa d贸nde acudir y se conozcan los s铆ntomas de la enfermedad para una r谩pida intervenci贸n, as铆 no hay propagaci贸n de este virus鈥, enfatiz贸.

Por su parte, el ingeniero zootecnista Federico Miranda, director del INTA El Colorado, se帽al贸 que en el marco de la jornada t茅cnica 鈥渁bordamos la influenza aviar entre las distintas instituciones, tratando de acordar un criterio y tambi茅n una narrativa sobre una forma de trabajar con respecto a este nuevo desaf铆o que afronta el pa铆s y tambi茅n la provincia con la influenza aviar, que no solamente golpea la parte comercial de la actividad, sino tambi茅n la salud humana鈥.

鈥淟os t茅cnicos en territorio son los que d铆a a d铆a trabajan con los productores y con esta enfermedad, en consecuencia, hay que acordar una metodolog铆a porque es una patolog铆a compleja que requiere cierto protocolo y en este caso el SENASA est谩 involucrado directamente鈥, agreg贸.

Fue as铆 que 鈥渂uscamos acordar con las dem谩s instituciones que acompa帽an, facilitando y dinamizando el trabajo para contener la enfermedad en el territorio provincial鈥, concluy贸.