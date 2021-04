BUENA NOTICIA. “Vemos que en su gran mayoría hoy hay mucha más conciencia del cuidado de los animales”

Así lo indicó la abogada y protectora de animales, Claudia Corbalán en contacto con la AM990.

Corbalán dijo “vemos que en su gran mayoría hoy hay mucha más conciencia del cuidado de los animales, pero que sin dudas esto forma parte de las distintas civilizaciones, en particular el ser humano en su amplitud ha mejorado notablemente no solo en la relación si no que también desde el punto de vista jurídico más allá de que los animales continúan siendo tratados como cosas, también se ha conseguido a través de las jurisprudencia que sea un bien jurídico, sin lugar a dudas que a medida que el ser humano va en su desempeño en la vida misma y actúa de manera más civilizada con sus pares y con el entorno, sin lugar a dudas que eso repercute en la vida de todos quienes formamos parte del planeta”.

Con relación a la baja cantidad de perros callejeros en las calles, indicó la letrada “sin lugar a dudas que influenció a que ellos sea así la función de las redes sociales donde cada situación que motive o desmotive, es decir cada accionar del ser humano cuando es detectada automáticamente hay alguien que lo ve y lo sube a las redes sociales y se viraliza”.

“Hoy por hoy muchos actos de maltrato que anteriormente se naturalizaban y hasta hoy por ahí generan un gran rechazo en la sociedad, entonces de repente la presencia de los animales en la calle, antes era penada con la presencia de la perrera, luego y con el avance de la sociedad la civilización que genera esta se logró que las personas comenzarán a saber que cada propietario debía tener el animal dentro de la vivienda y aquellos que no lo tengan cuentan con la tarea de personas que solidariamente prestan parte de su tiempo para lograr la adopción o bien hacerles un seguimiento veterinario (perros comunitarios) y que cuente con los cuidados necesarios principalmente con la castración para evitar que se siga superpoblando la ciudad porque sin lugar a dudas la presencia de animales en la calle no es lo correcto, pero tampoco lamentablemente no todos tienen hogar”, añadió.

Tracción a sangre

En relación a ello, la profesional señaló “considero que a esta altura en donde el mundo ha digitalizado muchas de sus actividades no se corresponde con el avance y la visión de una ciudad que tenga una perspectiva turística, no se concibe que la tracción a sangre hoy por hoy sea utilizada”.

“En cuanto a los carreros digo que también es indigno para la persona, el animal sufre el maltrato y más allá de que los caballos puedan tener una desparasitación adecuada, las tareas que desarrollan de ninguna manera guardan relación con la calidad de alimentación y cuidados que debieran tener”, opinó.

Y cerró “hace muchos años la Municipalidad promete en campaña que esa actividad no continúe en la ciudad y que realmente se remplace con otro tipo de vehículos que puedan ingresar por lugares en donde aún no hay asfaltos. Sin embargo, en la ciudad las personas que desarrollan esta tarea corren para recolectar la basura. La visión que tengo es que se haga una mirada integral, que se ponga foco en la salud pública del ciudadano y eso repercutirá en que la tracción a sangre deje de ser utilizada”.