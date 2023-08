Britney Spears rompió el silencio y habló de su separación

Hace un poco más de un año, Britney Spears y Sam Asghari se habían casado. Sin embargo, el amor parece haber terminado y tomaron la decisión de ponerle fin a su relación. Hasta el momento se desconocen las causas del rompimiento, pero varios medios especulan actos de infidelidad por parte de la princesa del pop además de comportamientos erráticos en los que incluso pudo haber habido violencia.

En medio de tantos rumores, la cantante usó su cuenta de Instagram para compartir un posteo y hablar de su divorcio. Britney subió un video haciendo un baile vestida con un top negro, botas y ropa interior verde, y dejó un mensaje en la descripción de la publicación.

“Como todo el mundo sabe, Hesam y yo ya no estamos juntos… 6 años es mucho tiempo para estar con alguien, así que, estoy un poco sorprendida, pero… No estoy aquí para explicar por qué ¡Porque honestamente no es asunto de nadie! Pero, sinceramente, no podía soportar más el dolor”, comenzó diciendo.

Luego, continuó: “¡Llevo demasiado tiempo haciéndome la fuerte y mi Instagram puede parecer perfecto pero está muy lejos de la realidad y creo que todos lo sabemos! ¡Me encantaría mostrar mis emociones y lágrimas sobre como me siento realmente pero por alguna razón siempre he tenido que esconder mis debilidades!”

“¡Si no fuera el soldado fuerte de mi padre, me mandarían lejos a lugares para que me curaran los médicos! Pero era cuando más necesitaba a mi familia. Se supone que debes ser amado incondicionalmente… No bajo condiciones”, expresó Spears.