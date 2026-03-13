Brindaron una jornada de concientización sobre la obesidad en una escuela de adultos del barrio Obrero

El equipo del centro de salud La Pilar realizó una charla destinada a
estudiantes del NEPyFP N°5 “Gregoria Matorras” de la ciudad de
Formosa, para dar información sobre prevención y la importancia de los
controles para el diagnóstico temprano, en el marco del Día Mundial de la
Obesidad conmemorado el pasado 4 de marzo.
La actividad tuvo lugar esta semana en dicho centro educativo para adultos
ubicado en el barrio Obrero, y destinada, en esta oportunidad, a los
alumnos que asisten al turno tarde.
Su desarrollo estuvo a cargo de un equipo de salud conformado por
médicos, nutricionistas y obstetras que, en primer lugar, explicaron que es
la obesidad, con el objetivo de crear conciencia acerca de esta enfermedad,
actualmente consideradacrónica, metabólica y progresiva,que año tras año
presenta un aumento exponencial en los casos a nivel mundial.
Al mismo tiempo, fomentaron la importancia de implementar hábitos de
vida saludables para su prevención y los controles médicos periódicos para
detectarla y diagnosticarla tempranamente a fin de disminuir el riesgo de
que acarree otras patologías que pueden complicar muy seriamente a la
salud.
En ese punto, se recordó que la obesidad aumenta el riesgo de desarrollar
diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, problemas articulares,
apnea del sueño y algunos tipos de cáncer, entre otras complicaciones.
La directora del centro de salud, la doctora Laura Martínez, comentó que se
hizo hincapié, sobre todo, en los hábitos vinculados a la buena alimentación
y la actividad física, como pilares fundamentales no solo para prevenir la
obesidad, sino también otras enfermedades asociadas al sedentarismo y al
consumo de alimentos perjudiciales, principalmente los industrializadoscon
alto contenido de grasas, azúcar y sodio.
“Los nutricionistas dieron a conocer cómo se clasifica la obesidad y
brindaron pautas para una correcta y adecuada alimentación, basada
prioritariamente en el consumo de frutas y verduras, en la reducción de
alimentos ultraprocesados, en la disminución del consumo de sal y la
elección de preparaciones caseras para hacer platos más saludables”, señaló
la profesional.
Los obstetras, por su parte, se refirieron a la obesidad y su impacto en
distintas etapas de la vida como, por ejemplo, el embarazo y la
preconcepción (cuando una mujer busca quedar embarazada) “teniendo en
cuenta que es un factor que influye considerablemente”, agregó.
El encuentro concluyó con un baile organizado por la profesora de folclore
del establecimiento educativo, que colaboró con el equipo de salud con el
objetivo de concientizar sobre la importancia de dejar el sedentarismo y
poner el cuerpo en movimiento “mostrando que no es necesario pagar un
gimnasio o pagar para hacer actividad física. El baile también es una forma
de actividad física que las personas pueden incorporar como hábito
saludable”, remarcó al final.