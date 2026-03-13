Brindaron una jornada de concientización sobre la obesidad en una escuela de adultos del barrio Obrero

El equipo del centro de salud La Pilar realizó una charla destinada a

estudiantes del NEPyFP N°5 “Gregoria Matorras” de la ciudad de

Formosa, para dar información sobre prevención y la importancia de los

controles para el diagnóstico temprano, en el marco del Día Mundial de la

Obesidad conmemorado el pasado 4 de marzo.

La actividad tuvo lugar esta semana en dicho centro educativo para adultos

ubicado en el barrio Obrero, y destinada, en esta oportunidad, a los

alumnos que asisten al turno tarde.

Su desarrollo estuvo a cargo de un equipo de salud conformado por

médicos, nutricionistas y obstetras que, en primer lugar, explicaron que es

la obesidad, con el objetivo de crear conciencia acerca de esta enfermedad,

actualmente consideradacrónica, metabólica y progresiva,que año tras año

presenta un aumento exponencial en los casos a nivel mundial.

Al mismo tiempo, fomentaron la importancia de implementar hábitos de

vida saludables para su prevención y los controles médicos periódicos para

detectarla y diagnosticarla tempranamente a fin de disminuir el riesgo de

que acarree otras patologías que pueden complicar muy seriamente a la

salud.

En ese punto, se recordó que la obesidad aumenta el riesgo de desarrollar

diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, problemas articulares,

apnea del sueño y algunos tipos de cáncer, entre otras complicaciones.

La directora del centro de salud, la doctora Laura Martínez, comentó que se

hizo hincapié, sobre todo, en los hábitos vinculados a la buena alimentación

y la actividad física, como pilares fundamentales no solo para prevenir la

obesidad, sino también otras enfermedades asociadas al sedentarismo y al

consumo de alimentos perjudiciales, principalmente los industrializadoscon

alto contenido de grasas, azúcar y sodio.

“Los nutricionistas dieron a conocer cómo se clasifica la obesidad y

brindaron pautas para una correcta y adecuada alimentación, basada

prioritariamente en el consumo de frutas y verduras, en la reducción de

alimentos ultraprocesados, en la disminución del consumo de sal y la

elección de preparaciones caseras para hacer platos más saludables”, señaló

la profesional.

Los obstetras, por su parte, se refirieron a la obesidad y su impacto en

distintas etapas de la vida como, por ejemplo, el embarazo y la

preconcepción (cuando una mujer busca quedar embarazada) “teniendo en

cuenta que es un factor que influye considerablemente”, agregó.

El encuentro concluyó con un baile organizado por la profesora de folclore

del establecimiento educativo, que colaboró con el equipo de salud con el

objetivo de concientizar sobre la importancia de dejar el sedentarismo y

poner el cuerpo en movimiento “mostrando que no es necesario pagar un

gimnasio o pagar para hacer actividad física. El baile también es una forma

de actividad física que las personas pueden incorporar como hábito

saludable”, remarcó al final.