Brindaron herramientas y conocimientos para potenciar a empresarias y emprendedores de Formosa

Este el viernes 13, la Cámara de Mujeres Empresarias de Formosa
(CAMEFOR) llevó adelante una “Caminata de Mentoreo de Voces
Vitales”, una iniciativa internacional que promueve el intercambio de
experiencias, el liderazgo y el desarrollo personal y profesional de mujeres
comprometidas con el crecimiento de sus comunidades.
Cabe destacar que esta propuesta es parte de una red global de encuentros
que fomentan el aprendizaje, el acompañamiento y el fortalecimiento de
liderazgos femeninos, que, en este caso, se desarrolló durante la mañana en
el Galpón “G” del Paseo Costanero de la ciudad de Formosa.
Este año, la caminata de mentoreo se llama “Propósito en movimiento”, a
la que se invitó a participar a los organismos del Gobierno provincial y del
Banco Formosa. También a las mujeres de la Policía de Formosa y otras
organizaciones, asociaciones y federaciones de la provincia.
Como por ejemplo, a la Unión Industrial de Formosa. Incluso instituciones
como la Policía de Formosa, también estuvieron invitados referentes de
ciudades de la hermana República del Paraguay.
Desde la Subsecretaría de Empleo se destacó la importancia del evento. De
allí que también con la Casa del Emprendedor lo estuvieron acompañando,
informó Mariángeles Vicentín, quien está a cargo en este momento del
área.
La sede de ese espacio está en la calle Maipú 45 de la ciudad de Formosa.
“Allí todas aquellas personas que quieren emprender o que ya comenzaron
a hacerlo pueden concurrir al lugar para llevar su idea y allí asesorarse con
diferentes profesionales que están para brindar ese apoyo”, indicó.
Y subrayó que “es totalmente gratuito, ya que este espacio está dentro de
políticas públicas, pensadas para que puedan adquirir las herramientas
necesarias”.
Y también funciona allí “el Área de Comercialización, que es la encargada
de los Mercados Comunitarios de Emprendedores (MCE). Son varios los
espacios de venta, por ejemplo, está el que se encuentra en el barrio La Paz,
donde las jornadas de comercialización son los viernes. Así como también
existen en localidades del interior. Entre ellas, en Herradura, Pirané, Pozo
del Tigre.
Mediante todo esto, desde la Subsecretaría Empleo se pretende generar “un
círculo” para que, el emprendedor, que va con su idea o su proyecto ya en
marcha, encuentre las herramientas y la formación que está buscando.
Asimismo, se les ofrece con los MCE el ámbito donde “promocionar su
producto”, sintetizó la funcionaria.
CAMEFOR
Por su parte, la anfitriona del evento, la presidenta de la CAMEFOR,
Norma Ríos, explicó de qué se trata esta “Caminata de Mentoreo de Voces
Vitales”, declarada de interés legislativo.
Puntualizó que en esta actividad “no es que se camina, sino que unimos a
una emprendedora o una persona aprendiz que está buscando herramientas
para potenciar su proyecto, ya sea empresa o comercio. Incluso, para
potenciar su desarrollo personal”.
Por ese motivo, se convoca tanto a empresarias como empresarios
interesados en hacerse de ese conocimiento y herramientas, “a los fines de
que lleguen más rápido al objetivo que persigue todo el proceso de su
emprendimiento, ese es, a grandes rasgos, lo que se pretende con esta
propuesta”, sintetizó.
“Además –añadió- de poder encontrarse mentores que los pueden escuchar
y orientar en el proceso que ellos están transitando en su proyecto”, ya que
“los consejos que les brindan son importantes para hacer crecer sus
emprendimientos, también se genera un intercambio y una red de
formoseños y formoseñas”.
Asimismo, valoró a las representantes de Alberdi, Pilar, ciudades de la
hermana República del Paraguay, quienes “mostraron lo que saben hacer
artesanalmente” durante este encuentro sumamente importante para el
sector emprendedor y empresarial.