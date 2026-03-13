Brindaron herramientas y conocimientos para potenciar a empresarias y emprendedores de Formosa

Este el viernes 13, la Cámara de Mujeres Empresarias de Formosa

(CAMEFOR) llevó adelante una “Caminata de Mentoreo de Voces

Vitales”, una iniciativa internacional que promueve el intercambio de

experiencias, el liderazgo y el desarrollo personal y profesional de mujeres

comprometidas con el crecimiento de sus comunidades.

Cabe destacar que esta propuesta es parte de una red global de encuentros

que fomentan el aprendizaje, el acompañamiento y el fortalecimiento de

liderazgos femeninos, que, en este caso, se desarrolló durante la mañana en

el Galpón “G” del Paseo Costanero de la ciudad de Formosa.

Este año, la caminata de mentoreo se llama “Propósito en movimiento”, a

la que se invitó a participar a los organismos del Gobierno provincial y del

Banco Formosa. También a las mujeres de la Policía de Formosa y otras

organizaciones, asociaciones y federaciones de la provincia.

Como por ejemplo, a la Unión Industrial de Formosa. Incluso instituciones

como la Policía de Formosa, también estuvieron invitados referentes de

ciudades de la hermana República del Paraguay.

Desde la Subsecretaría de Empleo se destacó la importancia del evento. De

allí que también con la Casa del Emprendedor lo estuvieron acompañando,

informó Mariángeles Vicentín, quien está a cargo en este momento del

área.

La sede de ese espacio está en la calle Maipú 45 de la ciudad de Formosa.

“Allí todas aquellas personas que quieren emprender o que ya comenzaron

a hacerlo pueden concurrir al lugar para llevar su idea y allí asesorarse con

diferentes profesionales que están para brindar ese apoyo”, indicó.

Y subrayó que “es totalmente gratuito, ya que este espacio está dentro de

políticas públicas, pensadas para que puedan adquirir las herramientas

necesarias”.

Y también funciona allí “el Área de Comercialización, que es la encargada

de los Mercados Comunitarios de Emprendedores (MCE). Son varios los

espacios de venta, por ejemplo, está el que se encuentra en el barrio La Paz,

donde las jornadas de comercialización son los viernes. Así como también

existen en localidades del interior. Entre ellas, en Herradura, Pirané, Pozo

del Tigre.

Mediante todo esto, desde la Subsecretaría Empleo se pretende generar “un

círculo” para que, el emprendedor, que va con su idea o su proyecto ya en

marcha, encuentre las herramientas y la formación que está buscando.

Asimismo, se les ofrece con los MCE el ámbito donde “promocionar su

producto”, sintetizó la funcionaria.

CAMEFOR

Por su parte, la anfitriona del evento, la presidenta de la CAMEFOR,

Norma Ríos, explicó de qué se trata esta “Caminata de Mentoreo de Voces

Vitales”, declarada de interés legislativo.

Puntualizó que en esta actividad “no es que se camina, sino que unimos a

una emprendedora o una persona aprendiz que está buscando herramientas

para potenciar su proyecto, ya sea empresa o comercio. Incluso, para

potenciar su desarrollo personal”.

Por ese motivo, se convoca tanto a empresarias como empresarios

interesados en hacerse de ese conocimiento y herramientas, “a los fines de

que lleguen más rápido al objetivo que persigue todo el proceso de su

emprendimiento, ese es, a grandes rasgos, lo que se pretende con esta

propuesta”, sintetizó.

“Además –añadió- de poder encontrarse mentores que los pueden escuchar

y orientar en el proceso que ellos están transitando en su proyecto”, ya que

“los consejos que les brindan son importantes para hacer crecer sus

emprendimientos, también se genera un intercambio y una red de

formoseños y formoseñas”.

Asimismo, valoró a las representantes de Alberdi, Pilar, ciudades de la

hermana República del Paraguay, quienes “mostraron lo que saben hacer

artesanalmente” durante este encuentro sumamente importante para el

sector emprendedor y empresarial.