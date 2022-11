Brindarán charla sobre EPOC en el Hospital de Alta Complejidad

Del 14 al 18 se realizará una importante charla sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), de 9 a 12 horas en la sala de espera/admisión del Hospital de Alta Complejidad (HAC). Es por esto que el Médico Neumonólogo Vicente Llanes, en contacto con la AM990 se referió al respecto.

En principio, dijo que: “Hasta hace pocos años no era una enfermedad conocida y en los próximos años será la tercera enfermedad en todo el mundo”. Siguió diciendo que hasta ahora “no había programas de concientización sobre el hábito de tabaquismo, no obstante, no solo afecta a fumadores, sino a quienes trabajan con madera o lo que genere polvillo”.

Quienes deben concurrir a una rápida consulta son aquellas personas que son o fueron fumadores. “El estudio que se hace para descubrir el EPOC es la espirometría”, expresó. “Hay que tener en cuenta, a los mayores de 40 años, la falta de aire por lo que siempre aconsejamos que se hagan el estudio para ver si están comenzando con la enfermedad y evitar complicaciones o que sea diagnosticada de forma avanzada”, advirtió Llanes.

Para concluir aconsejó: “A la gente que no fuma, le decimos que no lo haga. A quienes fuman, que lo dejen de hacer. Y a quienes tienen EPOC, que luego de tener el diagnóstico que realicen el tratamiento farmacológico porque puede ser leve, moderado o severo. Los gimnasios terapéuticos sirven mucho para rehabilitación cardiopulmonar”.

También recomendó “seguir utilizando barbijo, no solo por el COVID, pero si porque en consultorio vemos muchos pacientes que tienen enfermedades respiratorias como la gripe y algunos casos con la mezcla de las dos enfermedades. Le recomendamos a la población seguir tomando las medidas preventivas, utilizar barbijo en espacios cerrados, que no asistan a la escuela cuando tienen síntomas respiratorios. Es importante el reposo y evitar el contagio a los demás. Evitar automedicarse e ir al centro de salud más cercano o al médico de cabecera”.