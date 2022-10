Seguridad vial: brindan una “Clínica de Conducción Segura de Motocicletas”

En el marco del Plan de Seguridad Vial, durante la jornada del miércoles, capacitadores del área de Seguridad de Motocicletas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial llevaron a cabo una “Clínica de Conducción Segura de Motocicletas” en el playón municipal, destinada en esta ocasión a agentes motorizados de la Dirección de Tránsito de la comuna capitalina. En diálogo con la AM990 José Olmedo, director de Transporte y Emergencia de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa brindó detalles de esta importante capacitación.

“Esta clínica de manejo seguro que es el titulo que le ha puesto la Agencia de Seguridad Vial implica conocerle o darles algunos tips a los motociclistas de cómo manejar la mejor manera posible”, dijo y resaltó que: “Los capacitadores son varios, están muy bien entrenados y tienen la tarea de romper mitos y explicarnos como comportarnos en la vía pública”.

Además, el Director de Transporte indicó que este tipo de clínicas clínicas colaboran para tener motociclistas mucho más preparados, respetando por sobre todas las cosas la integridad de los demás ocupantes de la vía pública.”Tiene que ver con la concientización, con algo tan sensible como el uso del casco y en los casos en que no estén homologados, se los cambia por uno que esté en condiciones, además de algo que no es tan usado como el chaleco reflectivo”, especificó a la AM990.

Por otra parte, Jorge Rubino encargado del área de Seguridad Vial de Motociclistas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, explicó que el 46% de las víctimas fatales en los siniestros viales son motociclistas, “por eso estamos enfocados en este plan “Casco siempre” para mejorar la seguridad vial de los conductores”

“Comenzamos el martes, capacitando al Centro de Emisión de Licencias de Conducir de la Municipalidad de Formosa acerca de cómo dictar un curso y cómo tomar un examen, apuntando a que los cursos y exámenes sean más exigentes. Durante la jornada del miércoles dictamos una capacitación práctica y teórica sobre conducción a los agentes de tránsito. Asimismo, capacitaremos a personas que trabajan sobre una moto -motomandados-. Al final el curso, a cada uno de ellos se le entregará un casco homologado y un chaleco de alta visibilidad”, argumentó.

Seguidamente, Rubino señaló que “en esta clínica lo que se hace es ver lo que hace cada motociclista y corregirle los errores que puedan llegar a cometer, es decir, es una capacitación personalizada. Este plan inició en la ciudad de Córdoba la semana pasada, continúa en Formosa y luego tendrá lugar en Rosario”.