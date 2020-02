BREXIT. Gran Bretaña se despide de la Unión Europea

El Reino Unido se despidió definitivamente de la Unión Europea, en el último paso después del referéndum que en 2016 sancionó la voluntad de los ciudadanos británicos de separarse del bloque tras 47 años de asociación.

“No hay ninguna duda de que el adiós del Reino Unido hoy a la medianoche es una cesura para Europa”, dijo el vocero de la canciller alemana Angela Merkel, Steffen Seibert, en Berlín, expresando confianza en que Londres “será siendo un socio y estrecho amigo en el futuro”.

Entretanto frente al Parlamento Europeo los eurodiputados británicos del Brexit Party hoy hicieron una marcha de adiós a Europa: al son de una cornamusa, unos 15 políticos británicos se reunieron en Bruselas con una bandera de la Unión Jack y paraguas donde se leía “cambiar la política para mejor”.

Desde allí fueron a la estación central de la ciudad a tomar el Eurostar hacia Londres. Otros llevaron a la plaza un cartel done se leía “Brexodus express”. Anoche la estatua símbolo de Bruselas, el Manneken Pis, fue vestida con el traje tradicional británico y un chaleco con los colores de la bandera del Reino Unido. Las autoridades europeas no dejaron de expresar su intención de “mantener la relación más estrecha posible con el Reino Unido”, como dijo el presidente del Consejo Europeo Charles Michel, pero “debemos ser claros: cuanto más decida el Reino Unido separarse de los estándares europeos, menos acceso tendrá al mercado único”.

“La UE tiene las ideas claras sobre lo que quiere hacer” y sobre los intereses y valores para sus ciudadanos: “Agenda digital, green deal, seguridad, defensa de los valores y las libertades”.

Por su parte la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que “queremos la mejor alianza posible con el Reino Unido, pero no será bueno como el ser miembro. Pertenecer a la UE vale. La experiencia nos enseña que la fuerza no está en el aislamiento espléndido, sino en nuestra única unión”.

“Hoy no es el fin, es un comienzo”, subrayó. Luego admitió que con el Brexit “la UE pierde un miembro muy pragmático, con los pies en la tierra, claro en su agenda económica. No siempre fue fácil, pero los 27 no son siempre fáciles”.

“Es un día particular para Europa, comienza una nueva época”, subrayó el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. Del lado “Brexiteer”, el líder del Brexit Party, Nigel Farage, afirmó que “las 23.00 de esta noche (medianoche en el resto de Europa) marcan el punto de no retorno. Una vez que nos hayamos ido no volveremos nunca más a la Unión Europea. Es hora de festejar”.

Por su parte el expremier David Cameron, que convocó al referéndum sobre el Brexit durante su mandato, y luego hizo campaña por el Remain, afirmó que es “un gran día para nuestro país”. “Es sabido que hice campaña por quedar adentro de la Unión Europea, pero siempre acepté el resultado del y sabía que este día llegaría”, aseguró.

“Somos una de las mayores economías del mundo, tal vez la sexta, y podemos hacer de esta elección un éxito”, concluyó.