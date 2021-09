BRASIL. Bolsonaro dice que lo acusan de fascista

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, afirmó hoy que sus adversarios lo acusan de “nazi” pero no pueden imputarle ningún caso de corrupción, y aseguró que las protestas del 7 de septiembre, en las que participará, podrán “cambiar” el rumbo del país.

Los adversarios del gobierno “tienen mucho dinero, son una mafia. Esa gente me ataca a todo momento, me dicen nazi, fascista, me dicen que no le pegue a las mujeres”, declaró este martes Bolsonaro en Brasilia.

En seguida completó su argumento sosteniendo que “no tienen (nada) que decir sobre corrupción”.

Durante una conversación con un grupo de simpatizantes exhibió un prendedor, similar a los usados en las campañas electorales, con su cara y tres adjetivos tomados del lenguaje popular, que significan que al presidente nada lo mata y nada lo atrapa.

Mientras tanto uno de los activistas del bolsonarismo, el líder de los camioneros, Zé Trovao, propuso hoy que sean removidos de sus cargos todos los miembros del Supremo Tribunal Federal y que esa sea una de las reivindicaciones a ser presentadas en los actos del 7 de septiembre, el Día de la Independencia.

Bolsonaro atacó la semana pasada a jueces y algunos policías, que participarán en el acto, propusieron ir al centro de Brasilia con armas para asaltar los palacios del Supremo y el Congreso.

La Gobernación de Brasilia anunció hoy que será establecido un cerco de seguridad redoblado en torno de los predios de la avenida principal ante el riesgo de que ocurran hechos de violencia.

Luego del encuentro en Brasilia con seguidores, Bolsonaro embarcó hacia Uberaba, una de las ciudades más importantes del estado de Minas Gerais.

En Uberaba habló ante personas que prometieron movilizarse el 7 de septiembre a las que les dijo: “La vida se hace de desafíos, las oportunidades aparecen”.

“Nunca hubo una oportunidad para el pueblo brasileño como este próximo 7 de septiembre”, aseveró.

“Creo que vamos a cambiar el destino de Brasil dentro de las cuatro líneas de la Constitución, no será levantando una espada”, prometió el capitán retirado del Ejército.

Desde la oposición la expresidenta Dilma Rousseff manifestó sus críticas a los mítines de la semana próxima.