Brasil aprobó la vacunación pediátrica contra el Covid, a pesar de las trabas que puso Jair Bolsonaro

Brasil incluyó a los chicos de entre 5 y 11 años en el programa nacional de vacunación contra el coronavirus, pese a la resistencia del propio presidente, Jair Bolsonaro, que ya anticipó que no permitirá que su hija sea inmunizada.

Veinte días después de que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) autorizara el uso de la vacuna de la farmacéutica Pfizer para inmunizar a los menores de esta franja de edad, el Ministerio de Salud, tras intensas presiones políticas y de entidades médicas, anunció la decisión de incluirlos en la campaña de vacunación sin condiciones.

El ministro de Salud, Marcelo Queiroga, explicó que la vacunación de los niños no será obligatoria y que no se le exigirá a ningún menor que presente prescripción médica, como inicialmente había planteado el Gobierno en un intento por dificultar la vacunación.

Queiroga agregó que el Ministerio de Salud solo está recomendando que los padres busquen información previa de un médico antes de llevar a sus hijos a los puestos de vacunación.

“Es imprescindible que los padres consulten un médico antes de la vacuna porque los niños están en formación y hay que saber si corren riesgos”, aseguró.

Además, dijo que los padres tienen que estar presentes en el momento de la vacunación y manifestar que están de acuerdo “o por lo menos enviar una autorización por escrito”, según la secretaria de Enfrentamiento al Covid del Ministerio, Rosana Leite de Melo.

La funcionaria agregó que la campaña tendrá que darle prioridad a los menores con comorbilidades, a los indígenas, a los discapacitados y a los que viven en áreas vulnerables.

El Ministerio también recomendó que, tras los prioritarios, la campaña comience por los niños de mayor edad, “que son los que tienen más movilidad y van a la escuela”.

Queiroga dijo que el contrato ente el Ministerio de Salud y Pfizer, por el que Brasil compró 300 millones de dosis, prevé la compra de vacunas especiales para menores de edad (que tienen menor contenido del elemento activo).

Agregó que Brasil cuenta con 20,4 millones de niños de entre 5 y 11 años, por lo que necesitará al menos 40 millones de vacunas.

En 2020 Brasil registró 243.355 contagios entre niños de 5 a 11 años y ese número saltó a 324.505 en 2021, mientras el número de muertes fue de 766 desde el inicio de la pandemia, por lo que esa edad fue la que registró menor tasa de mortalidad entre todas (4,9 %).

La demora del Gobierno en dar su visto bueno fue criticada por científicos y médicos, que recordaron que otros 30 países ya están vacunando menores de esas edad y rechazaron los obstáculos con que Bolsonaro intentó atrasar o impedir el inicio de la campaña de inmunización.

Guerra abierta contra las vacunas

Además de advertir que no permitirá la vacunación de su hija de 11 años, el jefe de Estado llegó a pedir la divulgación de los nombres de los técnicos de la Anvisa que autorizaron la vacunación de los niños para que fueran censurados públicamente.

El presidente brasileño ya había dicho en alguna oportunidad: “Si las vacunas tienen algún efecto secundario, no me vengan a cobrar a mí”. “Quien tenga algún efecto secundario o algún problema ya sabe que no me lo va poder cobrar a mí, porque voy a ser muy claro”, advirtió Bolsonaro.

“Yo voy a mostrar todos los contratos. Quien la tome sabrá lo que está tomando y sus consecuencias. Si hay algún efecto secundario o algún problema ya saben que no me lo cargarán a mi”, remarcó, según citó este jueves el diario O Globo.

Fue más allá acerca de su reticencia acerca de la vacuna y reiteró que él no se la suministrará, pues ya está “vacunado” tras haber superado el coronavirus en julio, cuando se le diagnosticó la enfermedad.

“Mi hija no va a vacunarse, quiero dejarlo bien claro (…) ella tiene 11 años”, sostuvo Bolsonaro desde Santa Catarina, estado de la región sur en cuyas playas pasará las fiestas de Año Nuevo.

Y sentenció: “La cuestión de las vacunas para niños es algo muy incipiente (…) el mundo aún tiene muchas dudas”.

Fuente: agencias.