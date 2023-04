Boric pidió al Congreso “legislar con responsabilidad”en materia de seguridad

El presidente chileno, Gabriel Boric, alert贸 este martes de los “efectivos nocivos” que pueden tener las medidas de seguridad sobre los derechos humanos, y pidi贸 legislar “con un sentido a largo plazo” en alusi贸n a la “Ley Na铆n-Retamal” que otorga mayor libertad de maniobra y menor responsabilidad a la polic铆a. M谩s de cien organismos de derechos humanos exigen al gobierno cambios en el proyecto que se discute en el Senado. El asesinato de una sargento de la polic铆a durante un operativo en un pueblo de Valpara铆so fue el 煤ltimo ejemplo del incremento de los cr铆menes violentos que sufre el que se consideraba uno de los para铆sos de seguridad en Am茅rica latina.

“Llamo a que legislemos con un alto sentido de responsabilidad, escuchando a los expertos y organizaciones que han llamado la atenci贸n sobre los efectos nocivos que podr铆a tener la ley Na铆n-Retamal de seguridad”, expres贸 Boric en una rueda de prensa desde el palacio presidencial de La Moneda. El presidente remarc贸 que “la justicia, la seguridad y el respeto a los derechos humanos pueden caminar de la mano”, pero “se generan problemas” cuando una de ellas prevalece por encima de las dem谩s.

No legislar en caliente

“La democracia sin seguridad no tiene sentido. Pero a su vez la seguridad sin democracia, sin reglas claras, es una pesadilla. Nuestro compromiso es con todas ellas, con la democracia, la seguridad y los derechos humanos”, remarc贸. El mandatario pidi贸 al Congreso y el Senado a no responder 煤nicamente al “corto plazo”, ya que en los 煤ltimos d铆as se aceler贸 la tramitaci贸n de la ley de seguridad que pretende abordar la creciente sensaci贸n de inseguridad en el pa铆s, despu茅s de que en apenas dos semanas murieran en servicio dos agentes de Carabineros.

El Congreso chileno est谩 ultimando una pol茅mica norma, conocida como “Ley Na铆n-Retamal”, que otorga a la polic铆a mayores atribuciones para usar su arma de servicio bajo el amparo de la “leg铆tima defensa privilegiada”, un concepto que elimina la idea de proporcionalidad y que “presume” que los agentes podr谩n hacer uso de su arma de fuego acorde a las disposiciones legales, eximi茅ndoles de responsabilidad penal.

El Senado ten铆a previsto votar durante el martes esa norma, que un d铆a antes sali贸 de la Comisi贸n de Seguridad de la C谩mara Alta sin incorporar las enmiendas del gobierno que pretend铆an precisar la “leg铆tima defensa privilegiada”. La decisi贸n de los senadores provoc贸 la molestia de los ministros de justicia, Luis Cordero, y de Interior, Carolina Toh谩, quien asegur贸 este martes que el Ejecutivo presentar谩 nuevamente ante el Senado las indicaciones rechazadas, para “tratar de persuadir” nuevamente a los parlamentarios.

Las organizaciones exigen cambios

M谩s de 130 organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos de Chile rechazaron el acuerdo entre el gobierno y la oposici贸n para, seg煤n ellas, “intentar imponer una agenda centrada en una concepci贸n autoritaria de la seguridad” y exigieron a las autoridades un cambio de rumbo. “Las autoridades estatales han aprobado, en su primer tr谩mite, normas que lejos de ir a las ra铆ces profundas de la inseguridad, respaldan la vocaci贸n de impunidad de las polic铆as e instituciones del pa铆s”, criticaron las entidades firmantes en su declaraci贸n.

“Resulta inaceptable que la justificaci贸n del uso de la fuerza letal dependa del criterio del funcionario que utiliza las armas”, agregaron las organizaciones, que tambi茅n recordaron “las v铆ctimas de violencia estatal” de las protestas de 2019 que, dijeron, fueron “invisibilizadas” en la discusi贸n. “La crisis de Carabineros la gener贸 la propia instituci贸n contando con la obsecuencia y complicidad de las autoridades civiles y de quienes se han beneficiado de una polic铆a que, en lugar de ofrecer seguridad a la sociedad, constituye una instrumento de represi贸n de la leg铆tima protesta y movilizaci贸n social”, lamentaron las asociaciones en su comunicado.

Las organizaciones cerraron su declaraci贸n, que tambi茅n firmaron 184 personas a t铆tulo individual, entre ellas el alcalde comunista Daniel Jadue, quien disput贸 las primarias presidenciales de la izquierda con Boric, con un llamado de alerta ante el “grave retroceso” en materia de derechos humanos “de un gobierno proclamado como progresista”.

Para Rodrigo Bustos, director de Amnist铆a Internacional en Chile, esta ley “implicar铆a un enorme retroceso en materia de derechos humanos”. La polic铆a chilena enfrent贸 fuertes cuestionamientos en su gesti贸n durante las protestas sociales que estallaron a partir del 18 de octubre de 2019 por una amplia serie de reclamos. Las movilizaciones se saldaron con una treintena de muertos y miles de heridos.

Violencia en alza

La delincuencia armada, los sicariatos, las extorsiones y el tr谩fico de personas son la principal preocupaci贸n de los chilenos, seg煤n las 煤ltimas encuestas, y presionan al gobierno y al Congreso a tratar una bater铆a de leyes contra el crimen. Desde las filas de la oposici贸n de derecha defienden la mano dura. “Hemos tenido una importaci贸n de delitos que en Chile no est谩bamos acostumbrados. Eso acompa帽ado de un gobierno en que nunca fue su prioridad la seguridad”, declar贸 el diputado opositor Andr茅s Longton, de la Comisi贸n de Seguridad de la C谩mara de Diputados.

En 2022 los homicidios crecieron un 33,4 por ciento respecto al a帽o anterior, seg煤n datos de la subsecretar铆a de Prevenci贸n del Delito. Esta cifra significa la segunda mayor variaci贸n en Am茅rica latina, apenas detr谩s de Ecuador, donde aumentaron m谩s de 80 por ciento. Los robos con violencia e intimidaci贸n subieron un 63,1 por ciento en 2022 y los de autom贸viles un 39,8 por ciento en el pa铆s trasandino.