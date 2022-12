Bono a Rurales de 24 mil pesos

La AM990 se puso en contacto con Mariela Cazco, referente de Confederaciones Rurales de Chaco y Formosa, para referirse al bono que fijo el gobierno de 24 mil pesos para los trabajadores rurales.

Sobre el bono a los trabajadores rurales de 24000 comenzó diciendo que “salió por decreto del ejecutivo”. Y agregó que “nadie está en contra de que un empleado gane bien, lo que ocasiona es una molestia porque no se sabía si el sector podía o no pagar este bono., ya que no se le consultó”.

“No es seguro que el productor pueda afrontar el gasto, ya que este mes se paga el sueldo, el medio aguinaldo y encima un bono. Para nosotros no era lo adecuado en este momento, en este contexto, donde estamos con la emergencia climatológica y sin políticas serias con el tema del cambio”, agregó.

Y comentó también que en el sector “cayó mal por la realidad que estamos viviendo. Es una derogación que no teníamos prevista. De todas formas, se va a cumplimentar”.

“Una solución sería poder exportar más, para mantener el consumo interno y el precio acorde al bolsillo del trabajador se intervino el mercado y hay cortes que no se exportan, pero eso no mejoró los precios de la carne”, dijo. Y por otro lado, “el tambo está agónico en Argentina”.

“Hay que trabajar de manera seria, y eso está en las manos de quienes nos gobiernan. A nosotros solo nos queda seguir haciendo visible nuestra realidad”, finalizó.