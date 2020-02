Bonadio. Caraballo habló de la muerte del Juez Federal

William Dardo Caraballo en contacto con la AM990 se refirió a la muerte del juez federal Claudio Bonadio y aseguró que el letrado realizó persecuciones políticas en los últimos tiempos.

Caraballo, indicó “sin dudas que como cristiano toda muerte entiendo que esta mas allá de cualquier especulación política o judicial, yo me solidarizo con sus familiares, de todas maneras el doctor Claudio Bonadio en su paso por la justicia federal de Comodoro PY ha dejado a mi criterio ha dejado y haciendo uso de la jerga futbolística, decimos que ha manchado la toga, sin dudas con su intervención fundamentalmente en los últimos 4 años, hemos podido tomar conocimiento de mas allá de tratarse de intervenciones judiciales o acciones judiciales en el marco del debido proceso, fueron lisa y llanamente persecuciones políticas que se realizaron a través de operaciones judiciales donde también intervenían sin lugar a dudas los servicios de inteligencia para desde el Poder Político perseguir y socavar la voluntad y quebrantar la moral de quienes eramos adversarios en ese momento, lo que no se compadece con un estado de derecho”.

Asimismo hizo referencia a la implementación de la figura del arrepentido y aseguró que “hay muchos letrados que no están de acuerdo con esta implementación ya que la misma ha quedado a la vista que fue utilizada como herramienta para mentir a cambio de que se suministre alguna información interesada para la causa y morigerar la situación de privación de la libertad de algunos imputados arrepentidos”.

Indicó además, “yo creo que Bonadio no era un juez independiente, creo que cumplía instrucciones precisas del poder político, con ensañamiento. No me olvido de la prohibición de la salida del país al ex canciller Héctor Timmerman, lo que agravó su salud, este necesitaba un tratamiento contra el cáncer y quería dárselo en los Estados Unidos y no lo pudo hacer, esto a Bonadio yo no le perdono”.

Por último se refirió a la reforma de la justicia y manifestó “nosotros estamos muy ansiosos de que llegue al Congreso el proyecto de reforma judicial para ver si a través de esta instrumentación e ideas que se incorporen en este proyecto, para que realmente este poder el Estado y los jueces en especial vuelvan a recuperar la credibilidad de la sociedad”.