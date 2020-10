BOMBEROS VOLUNTARIOS. Nación enviará ayuda económica a quienes combatan los incendios forestales

Gustavo Flores, uno de los bomberos voluntarios de nuestra ciudad en contacto con la AM990 habló acerca de la ayuda que enviaría el Gobierno Nacional para todos aquellos cuarteles que combatan los incendios en el país.

Flores comenzó diciendo “hay que decir que se han dado muchísimos incendios forestales y se han dado prácticamente todos los días. Últimamente, la semana pasada estuvimos trabajando en el interior de la provincia de Formosa, mas precisamente en los campos de don Enrique Zanín y también estuvimos en otras zonas de Gran Guardia y también un límite de la Estancia La Alegría”.

“En los incendios que nos han tocado trabajar esta semana han muerto animales. Ya llegando a Pirané también el fuego era desesperante. En Formosa y con mis 60 años de vida nunca he visto algo similar, es realmente alarmante”, explicó.

“El destacamento de Bomberos en el barrio Eva Perón esta hace más de 20 años. Nosotros hemos inaugurado con mi hermano Carlos, el 13 de noviembre de 1997, con reconocimiento del ministerio del interior de la Nación y el padrinazgo de la Policía de la provincia de Formosa este cuartel en el Circuito Cinco (estamos detrás de la iglesia Sagrada Familia)”, dijo.

En relación a la ayuda económica para quienes colaboren con apagar los incendios, señaló “Formosa cuenta con un único cuartel de Bomberos voluntarios que somos nosotros y es por ello que no tenemos los cuarteles necesarios para armar una federación. Nosotros contamos con personería jurídica. Hace 5 años me hice cargo del cuartel y he tenido que cerrar todos los cuarteles del interior porque eran un verdadero desastre y me hice cargo solo de este y ahora estamos anunciando posible inauguración de destacamento no de cuarteles en Pastoril, Estanislao del Campo, Palo Santo e Ibarreta. Nosotros estamos hablando con los Intendentes de esas localidades para poder hacerlo”.

“Para poder saber si este beneficio nos corresponde a nosotros también, voy a esperar directivas del Ministerio porque como en Formosa no tenemos Federación, cálculo que a través del Sistema nos correspondería la ayuda. Aún desconozco los pormenores de esta ayuda”, cerró.