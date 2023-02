Bolsonaro pidió una visa de seis meses para permanecer en Estados Unidos

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, solicit贸 un visado de turista para poder permanecer en Estados Unidos seis meses m谩s, seg煤n comunic贸 uno de sus abogados al diario brit谩nico Financial Times. Bolsonaro vol贸 a Florida a fines de diciembre a dos d铆as del final de su mandato y no asisti贸 a la investidura de su sucesor, el presidente Luiz In谩cio Lula da Silva. Se cree que ingres贸 a Estados Unidos con una visa para jefes de gobierno, que expira el martes, puesto que ya no es presidente.

“Florida ser谩 su hogar temporal fuera de casa (Brasil)”, dijo el abogado Felipe Alexandre, de la firma AG Inmigration. El expresidente “necesita algo de estabilidad, tomarse un tiempo libre y despejar su cabeza” seg煤n Alexandre, quien dej贸 abierta la posibilidad de que Bolsonaro solicite un visado permanente. Sus declaraciones se conocen despu茅s de que Flavio Bolsonaro, hijo del exmandatario, sugiriera durante el fin de semana que su padre podr铆a volver a Brasil “ma帽ana, dentro de seis meses o nunca”.

Los detalles del viaje

Bolsonaro sali贸 de Brasil el 30 de diciembre y se instal贸 en una casa del exluchador de artes marciales brasile帽o Jos茅 Aldo en Kissimmee, al sur de Orlando. Nueve d铆as despu茅s, miles de seguidores del exmandatario ultraderechista, disconformes con su derrota ante Lula en las presidenciales de octubre, invadieron y vandalizaron el Palacio del Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal.

Un juez de este tribunal decidi贸 incluir al expresidente en la investigaci贸n para determinar qui茅n instig贸 el ataque contra esas instituciones. En su decisi贸n, el magistrado Alexandre de Moraes cit贸 un video compartido por Bolsonaro en redes sociales en el que se cuestiona la transparencia de los comicios en los que fue derrotado por Lula por una estrecha diferencia de 1,8 puntos porcentuales.

Bolsonaro hab铆a indicado d铆as atr谩s a CNN Brasil su intenci贸n de retornar al pa铆s sudamericano a fines de enero por razones de salud. Durante su estancia en Florida, el expresidente estuvo dos d铆as hospitalizado al sur de Orlando por una molestia intestinal. El ingreso se debi贸, seg煤n 茅l, a un problema derivado del apu帽alamiento que casi le cuesta la vida en septiembre de 2018, justo antes de su elecci贸n como presidente.

Cr铆ticas dem贸cratas

La situaci贸n de Bolsonaro gener贸 pol茅mica en el interior del gobernante partido dem贸crata en Estados Unidos. El 12 de este mes, 46 congresistas dem贸cratas pidieron por escrito a la Casa Blanca que reevaluara el caso de Bolsonaro y le revocara “cualquier visa diplom谩tica que tenga”. Pocos d铆as antes, m谩s de 70 congresistas estadounidenses y brasile帽os condenaron en una declaraci贸n conjunta el ataque de la “extrema derecha antidemocr谩tica” en Brasilia y lo compararon con el asalto al Capitolio del seis de enero de 2021.

La decisi贸n de otorgar visas o no es una prerrogativa del gobierno de los Estados Unidos, que puede cancelarlas si se violan las reglas. Algunos parlamentarios a su vez defienden la deportaci贸n del expresidente, algo inviable en este momento ya que el expresidente a煤n no responde penalmente por el intento de golpe de principios de mes.

En ese contexto, los gobiernos de Brasil y Estados Unidos confirmaron d铆as atr谩s que Lula visitar谩 al presidente Joe Biden en la Casa Blanca el pr贸ximo diez de febrero. El l铆der de izquierda inici贸 su primera gira internacional con un viaje a Argentina y Uruguay, por lo que Estados Unidos ser谩 el tercer pa铆s que visite en el inicio de su tercer mandato, en el que aspira a devolverle protagonismo mundial a Brasil.