Bolivia le ganó a Chile por las Eliminatorias Sudamericanas y lo dejó afuera del Mundial 2026

En La Paz, el equipo local superó por 2 a 0 a “La Roja” y se ilusiona con llegar al repechaje.

Bolivia logró un importante triunfo por 2-0 ante Chile en el estadio Municipal El Alto, por la decimosexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y mantiene con vida su sueño de alcanzar el repechaje rumbo al Mundial 2026.

El conjunto dirigido por Óscar Villegas sacó ventaja rápido en el marcador, con gol de Miguel Terceros, resistió con un hombre menos durante todo un tiempo y terminó liquidando el duelo en el complemento gracias a Enzo Monteiro.

La contracara fue una pobre actuación de “La Roja”, que firmó su tercera eliminación consecutiva de una Copa del Mundo y peligra la continuidad del argentino Ricardo Gareca en el equipo.

El inicio fue soñado para “La Verde”, ya que a los cuatro minutos de juego, Terceros recibió el balón después de un centro, controló y convirtió el único gol de la primera mitad.

Aunque Bolivia quedó con diez jugadores a los 18 minutos del primer tiempo por la expulsión de Lucas Chávez tras una fuerte infracción sobre el defensor Fabián Hormazabal, la cual fue revisada por VAR, el equipo se defendió bien y supo resistir ante un Chile que nunca encontró claridad ni profundidad en sus ataques.

En el segundo tiempo, los cambios propuestos por Gareca no cambiaron el partido. Para colmo, Chile también se quedó con uno menos tras la expulsión de Francisco Sierralta, que solo llegó a disputar diez minutos.

Bolivia aprovechó ese desconcierto y sentenció la historia a los 45 minutos del complemento con un gol de Monteiro, que ingresó desde el banco, luego de una buena jugada colectiva de “La Verde”.

Con este resultado, Bolivia alcanzó 17 puntos y se acercó a la zona de repechaje -a solo uno de Venezuela-, mientras que Chile, que quedó sin chances matemáticas, volvió a quedarse afuera de una Copa del Mundo por tercera vez consecutiva.

A continuación, las alineaciones de ambos equipos y otros detalles del partido:

Eliminatorias Sudamericanas

Fecha 16

Bolivia 2-0 Chile

Árbitro: Esteban Ostojich

Estadio: Municipal El Alto

Gol al primer tiempo: 4m Miguel Teceros (B).

Gol en el segundo tiempo: 45m Enzo Monteiro (B).

Incidentes en el primer tiempo: 18m Lucas Chavez (B).

Incidentes en el segundo tiempo: 10m Francisco Sierralta (C).

Cambios en el segundo tiempo: 0m Victor Dávila por Lucas Assadi (C), Francisco Sierralta por Benjamin Kuscevic (C) y Javier Altamirano por Darío Osorio (C); 17m Rodrigo Ureña por Lucas Cepeda; 26m Marcelino Nuñez por Felipe Loyola (C), Enzo Monteiro por Carmelo Algañaraz (B); 32m Moisés Villarroel por Robson Matheus (B), Héctor Cuellar por Ervin Vaca (B); 38m Yomar Rocha por Diego Medina (B).

Bolivia: Carlos Lampe, Diego Medina, Diego Arroyo, Efrain Morales, Roberto Fernández; Robson Matheus, Ervin Vaca; Carmelo Algaranaz, Gabriel Villamil, Lucas Chávez; Miguel Terceros. DT: Oscar Villegas.

Chile: Brayan Cortes, Gabriel Suazo, Igor Lichnovsky, Benjamin Kuscevic, Fabián Hormazabal; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría; Lucas Cepeda, Lucas Assadi, Darío Osorio; Alexis Sánchez. DT: Ricardo Gareca.

(Noticias Argentinas)