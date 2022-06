BOLIVIA. Las cuatro instancias que acusan a Áñez pidieron 15 años de cárcel

Las restantes dos partes que acusan a la exmandataria de facto boliviana Jeanine Áñez, en la llamada causa “golpe de Estado II”, coincidieron en pedir este miércoles una pena de 15 años de cárcel para la exsenadora, igual que había solicitado el lunes la Fiscalía y ayer el Ministerio de Gobierno, en tanto su defensa reclamó su absolución.

En la nueva jornada del proceso que lleva adelante el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de La Paz se escucharon los alegatos de la Procuraduría General del Estado y del titular del Senado, Andrónico Rodríguez –denunciante del caso-, todos con idéntico pedido.

Como el lunes la Fiscalía había pedido 15 años de prisión y el martes hizo lo propio el Ministerio de Gobierno, siempre por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, las cuatro instancias acusadoras coincidieron en la pena solicitada.

“Por las muertes, por la lucha, por la exigencia, por el luto, por las lágrimas, por las heridas sus autoridades deben sentenciar a la señora Jeanine Áñez y a los miembros del Alto Mando Militar para establecer una sentencia ejemplificadora. (Pedimos) que sus autoridades emitan una sentencia condenatoria de 15 años”, dijo el abogado Juan Kalleb Clemor, representante de la Procuraduría.

Kalleb Clemor cuestionó el hecho de que Añez, durante los conflictos que siguieron a las elecciones del 2019 y la renuncia obligada de Evo Morales a la Presidencia, haya emitido órdenes a las Fuerzas Armadas en su condición de senadora, detalló el sitio del diario Los Tiempos.

También denunció que hizo el viaje que hizo desde Trinidad hasta La Paz –para asumir la Presidencia- con el resguardo presidencial de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana.

Al respecto, acusó a los mandos de las fuerzas por obedecer órdenes de una asambleísta.

Insistió el letrado en que las sesiones en las que Añez asumió las presidencias de forma gradual, fueron irregulares porque no hubo convocatoria, no hubo quórum y no se consideraron las cartas de renuncia de Morales y de la entonces presidenta del Senado, Adriana Salvatierra.

Se escuchó después el alegato de la defensa de la expresidenta.

“Pido sentencia absolutoria en favor de la exmandataria Jeanine Añez”, señaló la abogada Norka Cuéllar, que además destacó el aporte de la acusada como asambleísta que redactó la Constitución Política del Estado de 2009 y su rol como legisladora de la Nación.

Después, el presidente del Tribunal, Germán Ramos, anunció un nuevo cuarto intermedio hasta la tarde de mañana, cuando tendrán lugar las réplicas y, probablemente, haya sentencia.