Bolivia consiguió un histórico triunfo por 1-0 ante Brasil y disputará el Repechaje para jugar el Mundial 2026

El autor del único gol del encuentro fue Miguel Terceros, de penal, sobre el final del primer tiempo.

Bolivia consiguió una victoria inolvidable por 1-0 ante Brasil, por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, y obtuvo la clasificación al Repechaje para el Mundial 2026 gracias a la derrota de Venezuela ante Colombia.

El autor del único gol del encuentro fue el delantero Miguel Terceros, quien convirtió de penal a los 49 minutos del primer tiempo.

Bolivia llegaba a este encuentro con 17 puntos y en la octava posición, por lo que estaba obligada a ganarle a Brasil y esperar a que Venezuela no superara a Colombia.

Finalmente esta combinación de resultados se terminó dando, ya que los bolivianos cumplieron con su parte, mientras que Colombia superó 6-3 a Venezuela en el que pudo haber sido tranquilamente el mejor partido en estas Eliminatorias Sudamericanas.

El próximo desafío para Bolivia será el Repechaje para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, que se disputará entre el 23 y el 31 de marzo en las ciudades mexicanas de Monterrey y Guadalajara. Ahora solo resta definir cuáles serán sus rivales y, dependiendo de ellos, tendrá que ganar uno o dos partidos según el ranking FIFA que tengan los otros clasificados.

Esta histórica victoria dejó a Bolivia muy cerca de disputar su primer Mundial desde la edición de 1994, que se llevó a cabo en Estados Unidos.

Síntesis del partido

Eliminatorias Sudamericanas

Fecha 18

Bolivia – Brasil

Estadio: Hernando Siles

Árbitro: Cristian Garay (CHI)

VAR: Rodrigo Carvajal (CHI).

Bolivia: Carlos Lampe; Roberto Fernández, Efrain Morales, Haquín, Diego Medina; Gabriel Villamil, Ervin Vaca, Robson Matheus; Moisés Paniagua, Enzo Monteiro y Miguel Terceros. DT: Óscar Villegas.

.

Brasil: Alisson; Caio Henrique, Alexsandro Ribeiro, Fabricio Bruno, Vitinho; Bruno Guimaraes, Andrey Santos, Lucas Paquetá; Samuel Lino, Richarlison y Luiz Henrique. DT: Carlo Ancelotti.

.

Gol en el primer tiempo: Miguel Terceros (Bol).

.

Cambio en el primer tiempo: 45m. Yomar Rocha por Diego Medina (Bol).

Cambios en el segundo tiempo: 15m. Héctor Cuellar por Ervin Vaca (Bol), 16m. Marquinhos por Vitinho, Raphinha por Samuel Lino, Joao Pedro por Richarlison y Estevao por Luiz Henrique (Bra), 25m. Carmelo Algarañaz por Enzo Monteiro (Bol) y 28m. Jean Lucas por Andrey Santos (Bra).

Fuente: Noticias Argentinas